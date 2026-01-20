https://ria.ru/20260120/gvineja-2068970663.html
У берегов Папуа-Новой Гвинеи произошло землетрясение
У берегов Папуа-Новой Гвинеи произошло землетрясение - РИА Новости, 20.01.2026
У берегов Папуа-Новой Гвинеи произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 6,5 произошло у берегов Папуа-Новой Гвинеи, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 20.01.2026
