Рейтинг@Mail.ru
Гуменник сказал, что будет делать перед Олимпиадой, и оценил итоги ЧЕ - РИА Новости Спорт, 20.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Фигурное катание/коньки - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Фигурное катание
 
13:44 20.01.2026
https://ria.ru/20260120/gumennik-2069024885.html
Гуменник сказал, что будет делать перед Олимпиадой, и оценил итоги ЧЕ
Гуменник сказал, что будет делать перед Олимпиадой, и оценил итоги ЧЕ - РИА Новости Спорт, 20.01.2026
Гуменник сказал, что будет делать перед Олимпиадой, и оценил итоги ЧЕ
Действующий чемпион России по фигурному катанию Петр Гуменник заявил, что под руководством своих опытных тренеров рассчитывает максимально правильно... РИА Новости Спорт, 20.01.2026
2026-01-20T13:44:00+03:00
2026-01-20T13:44:00+03:00
фигурное катание
пётр гуменник
зимние олимпийские игры 2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/14/2043135366_302:658:2773:2048_1920x0_80_0_0_5b0a50dc1f5d8d2659fd7a125ac0ff5b.jpg
https://ria.ru/20260110/figurka-2067138323.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/14/2043135366_80:0:2811:2048_1920x0_80_0_0_210694c01a6047401dce76fc70f949a8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
пётр гуменник, зимние олимпийские игры 2026
Фигурное катание, Пётр Гуменник, Зимние Олимпийские игры 2026
Гуменник сказал, что будет делать перед Олимпиадой, и оценил итоги ЧЕ

Гуменник заявил, что рассчитывает максимально правильно подготовиться к ОИ-2026

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПётр Гуменник
Пётр Гуменник - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 янв - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Действующий чемпион России по фигурному катанию Петр Гуменник заявил, что под руководством своих опытных тренеров рассчитывает максимально правильно подготовиться к выступлению на зимних Олимпийских играх.
Во вторник Гуменник занял первое место в короткой программе на Мемориале Петра Грушмана, который проходит в Санкт-Петербурге. Соревнования являются последней возможностью для Гуменника проверить свою готовность к Олимпиаде.
«
"Последний турнир перед Олимпиадой. Планируется еще мастер‑класс через неделю, а турнир - последний. Какая подготовка предстоит еще, точно невозможно сказать. Все меняется в зависимости от того, с каким настроем ты пришел на тренировку, как у тебя получалось вчера, насколько ты устал. У меня очень хорошие, опытные тренеры, у них все под контролем, думаю, я смогу подготовиться максимально правильно", - сказал Гуменник журналистам.
В январе в британском Шеффилде прошел чемпионат Европы по фигурному катанию, который выиграл грузинский фигурист Ника Эгадзе, бронзовую медаль завоевал сменивший гражданство на чешское Георгий Рештенко. Двукратный чемпион Европы француз Адам Сяо Хим Фа пропустил турнир.
"Далеко не все соперники были на чемпионате Европы, потому что очень много основных соперников из Японии, США, Канады, Казахстана. Еще Адам не приехал. Но все равно уровень получился неплохой, особенно благодаря Нике Эгадзе. К тому же я за него болел, мы с ним дружим немного. Рад и за Жору Рештенко, летом вместе тренировались. Он с лета хорошо спрогрессировал, хорошо начал прыгать. Подмечал, как катаются ребята, как оценивают судьи, аспекты катания, прыжков, пытался выделить, на что стоит обратить внимание перед Олимпиадой", - добавил фигурист.
Татьяна Тарасова - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
Тарасова ответила, готовы ли Петросян и Гуменник к Олимпиаде
10 января, 16:58
 
Фигурное катаниеПётр ГуменникЗимние Олимпийские игры 2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Шанхайские Драконы
    Спартак Москва
    1
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Лада
    Барыс
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Кайрат
    Брюгге
    1
    4
  • Футбол
    Завершен
    Буде-Глимт
    Манчестер Сити
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Олимпиакос
    Байер
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Интер М
    Арсенал
    1
    3
  • Футбол
    Завершен
    Реал Мадрид
    Монако
    6
    1
  • Футбол
    Завершен
    Тоттенхэм
    Боруссия Д
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Спортинг
    ПСЖ
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Вильярреал
    Аякс
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    ФК Копенгаген
    Наполи
    1
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала