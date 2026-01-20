Гуменник сказал, что будет делать перед Олимпиадой, и оценил итоги ЧЕ

"Последний турнир перед Олимпиадой. Планируется еще мастер‑класс через неделю, а турнир - последний. Какая подготовка предстоит еще, точно невозможно сказать. Все меняется в зависимости от того, с каким настроем ты пришел на тренировку, как у тебя получалось вчера, насколько ты устал. У меня очень хорошие, опытные тренеры, у них все под контролем, думаю, я смогу подготовиться максимально правильно", - сказал Гуменник журналистам.

"Далеко не все соперники были на чемпионате Европы, потому что очень много основных соперников из Японии, США, Канады, Казахстана. Еще Адам не приехал. Но все равно уровень получился неплохой, особенно благодаря Нике Эгадзе. К тому же я за него болел, мы с ним дружим немного. Рад и за Жору Рештенко, летом вместе тренировались. Он с лета хорошо спрогрессировал, хорошо начал прыгать. Подмечал, как катаются ребята, как оценивают судьи, аспекты катания, прыжков, пытался выделить, на что стоит обратить внимание перед Олимпиадой", - добавил фигурист.