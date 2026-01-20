Гуменник сказал, что будет делать перед Олимпиадой, и оценил итоги ЧЕ

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 янв - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Действующий чемпион России по фигурному катанию Петр Гуменник заявил, что под руководством своих опытных тренеров рассчитывает максимально правильно подготовиться к выступлению на зимних Олимпийских играх.
Во вторник Гуменник занял первое место в короткой программе на Мемориале Петра Грушмана, который проходит в Санкт-Петербурге. Соревнования являются последней возможностью для Гуменника проверить свою готовность к Олимпиаде.
"Последний турнир перед Олимпиадой. Планируется еще мастер‑класс через неделю, а турнир - последний. Какая подготовка предстоит еще, точно невозможно сказать. Все меняется в зависимости от того, с каким настроем ты пришел на тренировку, как у тебя получалось вчера, насколько ты устал. У меня очень хорошие, опытные тренеры, у них все под контролем, думаю, я смогу подготовиться максимально правильно", - сказал Гуменник журналистам.
В январе в британском Шеффилде прошел чемпионат Европы по фигурному катанию, который выиграл грузинский фигурист Ника Эгадзе, бронзовую медаль завоевал сменивший гражданство на чешское Георгий Рештенко. Двукратный чемпион Европы француз Адам Сяо Хим Фа пропустил турнир.
"Далеко не все соперники были на чемпионате Европы, потому что очень много основных соперников из Японии, США, Канады, Казахстана. Еще Адам не приехал. Но все равно уровень получился неплохой, особенно благодаря Нике Эгадзе. К тому же я за него болел, мы с ним дружим немного. Рад и за Жору Рештенко, летом вместе тренировались. Он с лета хорошо спрогрессировал, хорошо начал прыгать. Подмечал, как катаются ребята, как оценивают судьи, аспекты катания, прыжков, пытался выделить, на что стоит обратить внимание перед Олимпиадой", - добавил фигурист.
