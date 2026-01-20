https://ria.ru/20260120/gumennik-2069010989.html
Гуменник с рекордом выиграл короткую программу на Мемориале Грушмана
фигурное катание
пётр гуменник
зимние олимпийские игры 2026
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 янв - РИА Новости. Действующий чемпион России по фигурному катанию Петр Гуменник лидирует после короткой программы на Мемориале Петра Грушмана, который стартовал в Санкт-Петербурге.
Гуменник получил за свой прокат 109,05 балла и установил новый рекорд России. Второе место занимает Семен Соловьев (88,53 балла), третий результат показал Илья Строганов (74,22).
Произвольную программу фигуристы представят в четверг.
Соревнования завершатся 22 января. Мемориал Петра Грушмана является последней возможностью для Гуменника проверить свою готовность к Олимпиаде, которая стартует 6 февраля.