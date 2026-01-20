Рейтинг@Mail.ru
Гуменник с рекордом выиграл короткую программу на Мемориале Грушмана - РИА Новости Спорт, 20.01.2026
13:05 20.01.2026 (обновлено: 13:10 20.01.2026)
Гуменник с рекордом выиграл короткую программу на Мемориале Грушмана
Действующий чемпион России по фигурному катанию Петр Гуменник лидирует после короткой программы на Мемориале Петра Грушмана, который стартовал в... РИА Новости Спорт, 20.01.2026
Гуменник с рекордом выиграл короткую программу на Мемориале Грушмана

Петр Гуменник
© РИА Новости / Александр Вильф
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 янв - РИА Новости. Действующий чемпион России по фигурному катанию Петр Гуменник лидирует после короткой программы на Мемориале Петра Грушмана, который стартовал в Санкт-Петербурге.
Гуменник получил за свой прокат 109,05 балла и установил новый рекорд России. Второе место занимает Семен Соловьев (88,53 балла), третий результат показал Илья Строганов (74,22).
Произвольную программу фигуристы представят в четверг.
Соревнования завершатся 22 января. Мемориал Петра Грушмана является последней возможностью для Гуменника проверить свою готовность к Олимпиаде, которая стартует 6 февраля.
Александра Трусова и Этери Тутберидзе - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
Трусова вернулась в фигурное катание: что запланировала чемпионка
19 января, 18:45
 
Фигурное катаниеПётр ГуменникЗимние Олимпийские игры 2026
 
