Трамп пообещал, что разрешение ситуации с Гренландией обрадует НАТО
Трамп пообещал, что разрешение ситуации с Гренландией обрадует НАТО - РИА Новости, 20.01.2026
Трамп пообещал, что разрешение ситуации с Гренландией обрадует НАТО
Президент США Дональд Трамп пообещал во вторник, что разрешение ситуации с Гренландией обрадует НАТО. РИА Новости, 20.01.2026
2026-01-20T23:37:00+03:00
2026-01-20T23:37:00+03:00
2026-01-20T23:38:00+03:00
в мире
гренландия
нато
сша
швейцария
дональд трамп
гренландия
сша
швейцария
Трамп обещал, что решение по Гренландии обрадует НАТО