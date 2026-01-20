Рейтинг@Mail.ru
Трамп пообещал, что разрешение ситуации с Гренландией обрадует НАТО - РИА Новости, 20.01.2026
23:37 20.01.2026
Трамп пообещал, что разрешение ситуации с Гренландией обрадует НАТО
Президент США Дональд Трамп пообещал во вторник, что разрешение ситуации с Гренландией обрадует НАТО. РИА Новости, 20.01.2026
2026
Трамп пообещал, что разрешение ситуации с Гренландией обрадует НАТО

ВАШИНГТОН, 20 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пообещал во вторник, что разрешение ситуации с Гренландией обрадует НАТО.
"Я думаю, что мы придумаем что-нибудь, чему в НАТО будут очень рады и чему мы будем очень рады. Но (Гренландия - ред.) нужна нам в целях безопасности", - заявил Трамп на брифинге в Белом доме.
Ранее в ходе мероприятия американский президент объявил, что в ходе предстоящего визита в Швейцарию на Всемирный экономический форум у него запланировано много встреч по вопросу Гренландии, которые, как он думает, пройдут очень хорошо.
Трамп заявил о большом числе встреч по Гренландии в Давосе
