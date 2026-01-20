Рейтинг@Mail.ru
Жители Гренландии призвали США сосредоточиться на внутренних проблемах - РИА Новости, 20.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:51 20.01.2026 (обновлено: 23:35 20.01.2026)
https://ria.ru/20260120/grenlandiya-2069132587.html
Жители Гренландии призвали США сосредоточиться на внутренних проблемах
Жители Гренландии призвали США сосредоточиться на внутренних проблемах - РИА Новости, 20.01.2026
Жители Гренландии призвали США сосредоточиться на внутренних проблемах
Жители Гренландии, пообщавшиеся с корреспондентом РИА Новости в столице автономии Нууке, заявили, что выступают против возможной аннексии острова Соединенными... РИА Новости, 20.01.2026
2026-01-20T18:51:00+03:00
2026-01-20T23:35:00+03:00
в мире
сша
гренландия
вашингтон (штат)
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/13/2068735770_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5614860bbdeb7eaf8669e390c2adbbf6.jpg
https://ria.ru/20260120/tramp-2069099006.html
https://ria.ru/20260120/evropa-2069122551.html
сша
гренландия
вашингтон (штат)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Обстановка в Гренландии
Обстановка в Гренландии
2026-01-20T18:51
true
PT0M30S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/13/2068735770_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1c739fba983320b77ebbc663f8d4f7c3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, гренландия, вашингтон (штат), дональд трамп
В мире, США, Гренландия, Вашингтон (штат), Дональд Трамп
Жители Гренландии призвали США сосредоточиться на внутренних проблемах

РИА Новости: жители Гренландии выступили против аннексии острова США

© REUTERS / Marko DjuricaГренландия
Гренландия - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© REUTERS / Marko Djurica
Гренландия
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
НУУК (Гренландия, автономная территория Дании), 20 янв - РИА Новости, Юрий Апрелеффф. Жители Гренландии, пообщавшиеся с корреспондентом РИА Новости в столице автономии Нууке, заявили, что выступают против возможной аннексии острова Соединенными Штатами и призывают Вашингтон сосредоточиться на внутренних проблемах.
Как отметил корреспондент РИА Новости, большинство жителей Нуука отказываются общаться с журналистами: они заявляют, что устали от повышенного внимания прессы и считают, что высказываться по политическим вопросам должны политики. Несмотря на это, РИА Новости удалось получить комментарии у нескольких гренландцев.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Бессент рассказал об опасениях Трампа по Гренландии
Вчера, 17:22
Как рассказала агентству одна из местных жительниц, работающая в государственных структурах и пожелавшая сохранить анонимность, в Гренландии благодарны за международную поддержку, но не принимают внешнего давления.
"Он (президент США Дональд Трамп - ред.) должен решать проблемы в своей стране, а не в нашей. У них много бездомных и проблем с коренным населением. Мое сообщение ему - пусть разберется у себя дома", - сказала она.
Отвечая на вопрос о том, готовы ли жители острова защищаться в случае силового сценария со стороны США, собеседница агентства отметила, что гренландцы по своей природе спокойны, а оружие применяют исключительно для охоты.
"Мы - спокойные люди по культуре. У людей здесь есть оружие, но они никогда не используют его против кого-то, только для охоты", - подчеркнула она.
Другой житель Нуука, студент 20 лет по имени Виктор, не исключил, что США теоретически способны установить контроль над островом силой, однако выразил надежду на защиту со стороны Дании и Европейского союза.
"Если США всерьез решат использовать свою силу, я не думаю, что мы сможем это остановить. Они слишком сильные", - сказал Виктор, добавив, что надеется на поддержку со стороны Копенгагена и Брюсселя.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако Трамп неоднократно повторял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегали Вашингтон от захвата острова, отмечая, что ожидают уважения их территориальной целостности.
Андерс Фог Расмуссен - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Экс-глава Нато призвал Европу перестать льстить Трампу и показать силу
Вчера, 18:24
 
В миреСШАГренландияВашингтон (штат)Дональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала