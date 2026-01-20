Жители Гренландии призвали США сосредоточиться на внутренних проблемах

НУУК (Гренландия, автономная территория Дании), 20 янв - РИА Новости, Юрий Апрелеффф. Жители Гренландии, пообщавшиеся с корреспондентом РИА Новости в столице автономии Нууке, заявили, что выступают против возможной аннексии острова Соединенными Штатами и призывают Вашингтон сосредоточиться на внутренних проблемах.
Как отметил корреспондент РИА Новости, большинство жителей Нуука отказываются общаться с журналистами: они заявляют, что устали от повышенного внимания прессы и считают, что высказываться по политическим вопросам должны политики. Несмотря на это, РИА Новости удалось получить комментарии у нескольких гренландцев.
Как рассказала агентству одна из местных жительниц, работающая в государственных структурах и пожелавшая сохранить анонимность, в Гренландии благодарны за международную поддержку, но не принимают внешнего давления.
"Он (президент США Дональд Трамп - ред.) должен решать проблемы в своей стране, а не в нашей. У них много бездомных и проблем с коренным населением. Мое сообщение ему - пусть разберется у себя дома", - сказала она.
Отвечая на вопрос о том, готовы ли жители острова защищаться в случае силового сценария со стороны США, собеседница агентства отметила, что гренландцы по своей природе спокойны, а оружие применяют исключительно для охоты.
"Мы - спокойные люди по культуре. У людей здесь есть оружие, но они никогда не используют его против кого-то, только для охоты", - подчеркнула она.
Другой житель Нуука, студент 20 лет по имени Виктор, не исключил, что США теоретически способны установить контроль над островом силой, однако выразил надежду на защиту со стороны Дании и Европейского союза.
"Если США всерьез решат использовать свою силу, я не думаю, что мы сможем это остановить. Они слишком сильные", - сказал Виктор, добавив, что надеется на поддержку со стороны Копенгагена и Брюсселя.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако Трамп неоднократно повторял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегали Вашингтон от захвата острова, отмечая, что ожидают уважения их территориальной целостности.