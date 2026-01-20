Бессент предостерег страны от ответных действий против США из-за Гренландии

ВАШИНГТОН, 20 янв — РИА Новости. Министр финансов США Скотт Бессент призвал европейские страны воздержаться от ответных действий против Соединенных Штатов в вопросе контроля над Гренландией.

При этом Гренландия якобы "становится все более привлекательной целью" для иностранных захватов, поэтому Трамп, по утверждению главы Минфина, стремится предотвратить горячий конфликт, а не вступать в него постфактум.