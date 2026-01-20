Рейтинг@Mail.ru
16:40 20.01.2026 (обновлено: 17:50 20.01.2026)
Бессент предостерег страны от ответных действий против США из-за Гренландии
© REUTERS / Denis BalibouseМинистр финансов США Скотт Бессент на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Швейцария
© REUTERS / Denis Balibouse
Министр финансов США Скотт Бессент на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Швейцария
ВАШИНГТОН, 20 янв — РИА Новости. Министр финансов США Скотт Бессент призвал европейские страны воздержаться от ответных действий против Соединенных Штатов в вопросе контроля над Гренландией.
"Я говорю всем: сядьте поудобнее, сделайте глубокий вдох. Не принимайте ответных мер", — заявил он на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
Никто его не остановит: Трамп получит Гренландию
Вчера, 08:00
По его словам, Трамп считает, что Вашингтон не должен делегировать обеспечение национальной безопасности страны, полагая, что Гренландия имеет ключевое значение для системы противоракетной обороны "Золотой купол".
При этом Гренландия якобы "становится все более привлекательной целью" для иностранных захватов, поэтому Трамп, по утверждению главы Минфина, стремится предотвратить горячий конфликт, а не вступать в него постфактум.
В то же время США завершают работу над торговым соглашением с Евросоюзом, однако все равно введут десятипроцентные пошлины против стран Северной Европы из-за отправки военных в Гренландию. Сценарий, при котором Верховный суд признает эти тарифы незаконными, Бессент счел маловероятным.
"Думаю, очень маловероятно, что Верховный суд отменит фирменную экономическую политику президента", — отметил он.
Названы потери Европы от "гренландских" пошлин Трампа
Вчера, 04:04

Ситуация вокруг Гренландии

С начала второго президентского срока Трамп не раз заявлял, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов, а после военной операции в Венесуэле откровенно настаивает на этом. Он утверждает, что вокруг автономии в составе Королевства Дания якобы находятся российские и китайские подводные лодки, тогда как оборона самого острова — лишь "две собачьи упряжки".
Это вызвало резкую критику в самой Гренландии, власти и большинство жителей которой выступили против присоединения к США. Инициатива не получила поддержки и в Европе.
В ответ глава Белого дома ввел десятипроцентные тарифы против Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии. Они начнут действовать 1 февраля, с июня повысятся до 25 процентов и будут оставаться в силе до "полного и окончательного приобретения острова".
Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал сложившуюся ситуацию экстраординарной с точки зрения международного права. Россия считает, что Гренландия принадлежит Дании.
"Касается России". СМИ раскрыли последствия нового плана Трампа
Вчера, 12:15
 
