Откуда не ждали. Европа оказалась не готова к роковому противостоянию

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости, Давид Нармания. Обстановка вокруг Гренландии накаляется. Дональд Трамп, похоже, всерьез решился вписать свое имя в историю и присоединить остров к США. В Европе шокированы таким поворотом событий и готовят ответ. О том, к чему это может привести и как отразится на Североатлантическом альянсе, в материале РИА Новости.

Обострение обстановки

"Учитывая, что ваша страна решила не присуждать мне Нобелевскую премию мира, хотя я остановил восемь войн и даже больше, я больше не чувствую себя обязанным думать исключительно о мире, но и теперь могу позаботиться об интересах США", — предупредил президент США в письме премьер-министру Норвегии Йонасу Гара Стере.

Он все активнее требует от союзников не препятствовать стремлению Вашингтона взять под контроль Гренландию.

© REUTERS / Kevin Lamarque Президент США Дональд Трамп © REUTERS / Kevin Lamarque Президент США Дональд Трамп

Европейцы явно не ожидали столь стремительного развития событий. Шаги, которые они предпринимают, свидетельствуют об их растерянности. В ЕС не понимают, что делать в ситуации, когда угроза исходит от лидера НАТО — союза, который считали гарантией безопасности долгие десятилетия.

В чем интерес

Трамп объясняет свои действия так: "НАТО на протяжении 20 лет твердит Дании: "Вы должны устранить российскую угрозу для Гренландии". К сожалению, Дания ничего не смогла с этим поделать. Теперь пришло время, и это будет сделано!!!"

В Москве реагируют сдержанно. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков оставил высказывание американского президента без комментариев. Но подчеркнул: нельзя недооценивать значимость происходящего.

© REUTERS / Mads Claus Rasmussen Датский военно-морской корабль HDMS Vaedderen у берегов Гренландии в Нууке © REUTERS / Mads Claus Rasmussen Датский военно-морской корабль HDMS Vaedderen у берегов Гренландии в Нууке

"Существуют эксперты международные, которые считают, что, решив вопрос присоединения Гренландии, Трамп, безусловно, войдет в историю. Причем не только в историю Соединенных Штатов, но и в мировую историю. И еще раз повторяю, без обсуждения, хорошо это или плохо, с этими экспертами трудно не согласиться", — отметил он.

Трамп отводит крупнейшему на планете острову ключевую роль в проекте противоракетной обороны США "Золотой купол".

Кроме того, в Вашингтоне не скрывают и общего интереса к этому региону.

"Больше контроля над Арктикой", — уточнила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

© AP Photo / Alex Brandon Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт © AP Photo / Alex Brandon Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт

Ну и то, что еще официально не озвучивали, — природные ресурсы.

"Отчасти это связано с таянием морского льда, что делает Гренландию более привлекательной для экономического развития, на которое рассчитывает Трамп", — приводит The Washington Post слова бывшего заместителя министра обороны по вопросам экологической безопасности Шерри Гудман.

Дела военные

Американский лидер рассматривает различные варианты получения контроля над островом: от покупки до силового решения. На прошлой неделе в конгресс даже внесли "законопроект о предоставлении Гренландии статуса штата". Предыдущий раз такое было в 1898-м — когда США получили Гавайи.

Переговоры между Вашингтоном и Копенгагеном, состоявшиеся на прошлой неделе, провалились.

В Европе паника. Восемь членов НАТО из Старого Света выразили готовность защищать остров: Дания, Финляндия, Франция, Германия, Нидерланды, Норвегия, Швеция и Великобритания.

© REUTERS / Marko Djurica Немецкие военнослужащие во время прибытия в Нуук, Гренландия © REUTERS / Marko Djurica Немецкие военнослужащие во время прибытия в Нуук, Гренландия

И направили туда несколько десятков военнослужащих. Правда, ненадолго. Так, бундесвер своих уже отозвал. При этом в Берлине заверили, что так и планировалось. "Разведка завершена в соответствии с приказом", — цитирует Reuters заявление командования.

Все это не осталось без внимания Вашингтона.

« "Назревает война из-за Гренландии. Европейские войска из нескольких стран НАТО прибыли туда, чтобы противостоять потенциальному захвату этой обширной территории Америкой. Что же они собираются делать — с их небольшими армиями? Они посылают лишь десятки человек. Давайте раздавим их", — призвал американский журналист Грег Гатфилд в эфире Fox News.

Бьет по кошельку

В Белом доме более сдержанны. Пока ограничились таможенными сборами.

"С 1 февраля все эти страны — Дания, Норвегия, Швеция, Франция, ФРГ, Великобритания, Нидерланды и Финляндия — будут платить пошлину в десять процентов на все отправляемые в США товары", — предупредил Трамп.

С 1 июня — 25 процентов.

Это серьезный удар. Пока в Брюсселе и других европейских столицах не определились с ответом.

"Учитывая значимость последних событий и для дальнейшей координации я решил созвать внеочередное заседание Европейского совета в ближайшие дни", — сообщил председатель Европейского совета Антониу Кошта.

© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert Председатель Европейского совета Антониу Кошта © AP Photo / Geert Vanden Wijngaert Председатель Европейского совета Антониу Кошта

Один из вариантов ответа — взаимные пошлины. Как пишет The Financial Times, на общую сумму до 93 миллиардов евро. По сведениям издания, список товаров составили еще в прошлом году. Возможная альтернатива — блокировка доступа некоторых американских компаний на европейские рынки.

"Если это продолжится, в распоряжении есть явные инструменты ответных мер, <…> [Трамп] использует чисто мафиозные методы, — сказал один из европейских дипломатов. — В то же время мы хотим публично призвать к спокойствию и дать ему возможность снизить градус напряженности".

Упоминается также отказ от размещения американских военных контингентов в Европе либо повышение стоимости аренды баз. Однако Трамп и сам неоднократно говорил, что намерен ограничить присутствие Пентагона по эту сторону Атлантики.

А депутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии" Кай Готтшальк вообще заявил, что ФРГ надо обзавестись ядерным оружием.

« "Мы должны вернуть оборону и безопасность Европы в свои руки", — пояснил он.

Однако, как считает известный американский экономист Джеффри Сакс, все это едва ли поможет. По его мнению, частичные уступки со стороны Копенгагена не устроят Вашингтон, настаивающий на полном контроле над территорией.

"Трамп, скорее всего, заберет Гренландию, несмотря на шквал протестов в Европе", — отметил он в беседе с РИА Новости.

На этом фоне, как пишут СМИ, в ЕС задумываются о создании военного альянса без США . По данным Politico , его основой может послужить "коалиция желающих" по Украине