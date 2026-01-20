Дети в Гренландии учатся стрелять с 11 лет, заявили в правительстве

НУУК (Гренландия, автономная территория Дании), 20 янв - РИА Новости, Юрий Апрелефф. Дети в Гренландии начинают учиться стрелять уже с 11-12 лет, а с 15 лет могут самостоятельно пользоваться оружием для охоты, заявила РИА Новости глава департамента рыболовства в правительстве Гренландии Катрине Кэргор.