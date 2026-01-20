Рейтинг@Mail.ru
Дети в Гренландии учатся стрелять с 11 лет, заявили в правительстве - РИА Новости, 20.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:40 20.01.2026
https://ria.ru/20260120/grenlandija-2069068130.html
Дети в Гренландии учатся стрелять с 11 лет, заявили в правительстве
Дети в Гренландии учатся стрелять с 11 лет, заявили в правительстве - РИА Новости, 20.01.2026
Дети в Гренландии учатся стрелять с 11 лет, заявили в правительстве
Дети в Гренландии начинают учиться стрелять уже с 11-12 лет, а с 15 лет могут самостоятельно пользоваться оружием для охоты, заявила РИА Новости глава... РИА Новости, 20.01.2026
2026-01-20T15:40:00+03:00
2026-01-20T15:40:00+03:00
в мире
гренландия
сша
дания
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156006/46/1560064648_0:44:3072:1772_1920x0_80_0_0_42e5aed179e7812593959ab6c70c9227.jpg
https://ria.ru/20260120/chernogorija-2069054426.html
гренландия
сша
дания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156006/46/1560064648_188:0:2919:2048_1920x0_80_0_0_c51c67da830f57d99d07ab851ceb333f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, гренландия, сша, дания, дональд трамп
В мире, Гренландия, США, Дания, Дональд Трамп
Дети в Гренландии учатся стрелять с 11 лет, заявили в правительстве

Кэргор: дети в Гренландии учатся стрелять с 11-12 лет

© РИА Новости / Илья Тимин | Перейти в медиабанкДома местных жителей города Илулиссат на острове Гренландия
Дома местных жителей города Илулиссат на острове Гренландия - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© РИА Новости / Илья Тимин
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
НУУК (Гренландия, автономная территория Дании), 20 янв - РИА Новости, Юрий Апрелефф. Дети в Гренландии начинают учиться стрелять уже с 11-12 лет, а с 15 лет могут самостоятельно пользоваться оружием для охоты, заявила РИА Новости глава департамента рыболовства в правительстве Гренландии Катрине Кэргор.
"Многие дети в Гренландии стреляют в своего первого оленя уже в 11-12 лет. Они знают, как обращаться с оружием", - сказала она.
По словам Кэргор, до 15 лет дети могут пользоваться оружием только в присутствии родителей. Она отметила, что охота и самообеспечение продовольствием являются важной частью культуры и образа жизни населения острова.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако американский президент Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.
Заснеженные горы на острове Гренландия - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Черногория уважает решение народа Гренландии быть частью Дании
Вчера, 15:00
 
В миреГренландияСШАДанияДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала