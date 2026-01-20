Дети в Гренландии учатся стрелять с 11 лет, заявили в правительстве

НУУК (Гренландия, автономная территория Дании), 20 янв - РИА Новости, Юрий Апрелефф. Дети в Гренландии начинают учиться стрелять уже с 11-12 лет, а с 15 лет могут самостоятельно пользоваться оружием для охоты, заявила РИА Новости глава департамента рыболовства в правительстве Гренландии Катрине Кэргор.
"Многие дети в Гренландии стреляют в своего первого оленя уже в 11-12 лет. Они знают, как обращаться с оружием", - сказала она.
По словам Кэргор, до 15 лет дети могут пользоваться оружием только в присутствии родителей. Она отметила, что охота и самообеспечение продовольствием являются важной частью культуры и образа жизни населения острова.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако американский президент Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.