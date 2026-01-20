Рейтинг@Mail.ru
"Голден Стэйт" нанес поражение "Майами" в матче НБА
Баскетбол
 
09:47 20.01.2026
"Голден Стэйт" нанес поражение "Майами" в матче НБА
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. "Голден Стэйт Уорриорз" обыграл "Майами Хит" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча прошла в Сан-Франциско и завершилась со счетом 135:112 (36:34, 34:32, 34:27, 31:19). В составе победителей самым результативным стал Брэндин Поджемски (24 очка), а Стефен Карри оформил дабл-дабл (19 очков + 11 передач). В составе "Майами" 21 балл заработал Норман Пауэлл.
НБА
20 января 2026 • начало в 06:00
Завершен
Голден Стэйт
135 : 112
Майами
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Голден Стэйт" с 25 победами и 19 поражениями занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции. "Майами" (22-21) идет восьмым на Востоке.
В другом матче "Бруклин Нетс" дома уступил "Финикс Санз" со счетом 117:126 (26:40, 42:32, 21:31, 28:23). Российский защитник "Бруклина" Егор Демин не принимал участия в игре.
Другие результаты дня:
"Нью-Йорк Никс" - "Даллас Маверикс" - 97:114;
"Сан-Антонио Спёрс" - "Юта Джаз" - 123:110;
"Филадельфия Севенти Сиксерс" - "Индиана Пэйсерс" - 113:104;
"Детройт Пистонс" - "Бостон Селтикс" - 104:103.
