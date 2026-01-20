Рейтинг@Mail.ru
В Германии расследуют осквернение могилы экс-канцлера Шмидта
16:49 20.01.2026
В Германии расследуют осквернение могилы экс-канцлера Шмидта
В Германии расследуют осквернение могилы экс-канцлера Шмидта - РИА Новости, 20.01.2026
В Германии расследуют осквернение могилы экс-канцлера Шмидта
Расследование инцидента на могиле бывшего канцлера Германии Гельмута Шмидта (1974-1982) и его супруги Локи на кладбище Ольсдорф в Гамбурге проводит служба... РИА Новости, 20.01.2026
2026-01-20T16:49:00+03:00
2026-01-20T16:49:00+03:00
в мире
гамбург (город)
германия
гельмут шмидт
гамбург (город)
германия
Новости
ru-RU
в мире, гамбург (город), германия, гельмут шмидт
В мире, Гамбург (город), Германия, Гельмут Шмидт
В Германии расследуют осквернение могилы экс-канцлера Шмидта

РИА Новости: полиция расследуют инцидент с нанесением свастик на могилу Шмидта

Гельмут Шмидт
Гельмут Шмидт
© РИА Новости / Александр Поляков
Гельмут Шмидт. Архивное фото
БЕРЛИН, 20 янв - РИА Новости, Светлана Берило. Расследование инцидента на могиле бывшего канцлера Германии Гельмута Шмидта (1974-1982) и его супруги Локи на кладбище Ольсдорф в Гамбурге проводит служба госбезопасности, подозреваемый пока не установлен, сообщили РИА Новости в пресс-службе полиции земли Гамбург.
"Расследование, проводимое органами государственной безопасности, все еще продолжается и, по имеющейся у меня информации, на данный момент подозреваемое лицо установлено не было", - сказал во вторник представитель земельной полиции. Подробности в интересах следствия не раскрываются.
Полицейские в Великобритании - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
В Британии расследуют осквернения 85 мусульманских могил
15 апреля 2025, 00:36
Кроме того, как сообщили РИА Новости в пресс-службе кладбищ Гамбурга, информация о мерах безопасности в связи с инцидентом также не подлежит оглашению.
"Чтобы они не стали известны потенциальным будущим правонарушителям и чтобы не возникла возможность их обхода", - пояснил агентству представитель пресс-службы кладбищ Гамбурга Лутц Рекопф.
Ранее в сенате города РИА Новости сообщили, что надгробие Шмидта и его супруги Локи уже очищено от нанесенных ранее нацистских символов.
Как сообщила в воскресенье газета Bild со ссылкой на полицию Гамбурга, неизвестные осквернили могилу Шмидта и его жены Локи. Представитель полиции города заявил изданию, что на надгробной плите были нарисованы четыре свастики. Правоохранители считают, что преступление было политически мотивировано.
Гельмут Шмидт был пятым канцлером ФРГ. Он пребывал в этой должности с 1974 по 1982 год. Шмидт являлся членом Социал-демократической партии Германии.
Полиция Германии - РИА Новости, 1920, 08.09.2025
СМИ: правоохранители в ФРГ провели обыски из-за граффити против Мерца
8 сентября 2025, 11:06
 
В миреГамбург (город)ГерманияГельмут Шмидт
 
 
