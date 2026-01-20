В Германии расследуют осквернение могилы экс-канцлера Шмидта

БЕРЛИН, 20 янв - РИА Новости, Светлана Берило. Расследование инцидента на могиле бывшего канцлера Германии Гельмута Шмидта (1974-1982) и его супруги Локи на кладбище Ольсдорф в Гамбурге проводит служба госбезопасности, подозреваемый пока не установлен, сообщили РИА Новости в пресс-службе полиции земли Гамбург.

"Расследование, проводимое органами государственной безопасности, все еще продолжается и, по имеющейся у меня информации, на данный момент подозреваемое лицо установлено не было", - сказал во вторник представитель земельной полиции. Подробности в интересах следствия не раскрываются.

Кроме того, как сообщили РИА Новости в пресс-службе кладбищ Гамбурга , информация о мерах безопасности в связи с инцидентом также не подлежит оглашению.

"Чтобы они не стали известны потенциальным будущим правонарушителям и чтобы не возникла возможность их обхода", - пояснил агентству представитель пресс-службы кладбищ Гамбурга Лутц Рекопф.

Ранее в сенате города РИА Новости сообщили, что надгробие Шмидта и его супруги Локи уже очищено от нанесенных ранее нацистских символов.

Как сообщила в воскресенье газета Bild со ссылкой на полицию Гамбурга, неизвестные осквернили могилу Шмидта и его жены Локи. Представитель полиции города заявил изданию, что на надгробной плите были нарисованы четыре свастики. Правоохранители считают, что преступление было политически мотивировано.