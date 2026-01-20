В Германии впервые за 12 лет сильно возросла численность вооруженных сил

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Численность немецких вооруженных сил впервые за много лет значительно возросла и в настоящее время составляет 184,2 тысячи действующих военнослужащих, заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус.
"У нас лучшие результаты по набору новобранцев с момента приостановки воинской обязанности. Кроме того, численность действующих военнослужащих достигла самого высокого уровня за последние 12 лет", - заявил Писториус агентству DPA. Эта цифра представляет собой увеличение примерно на 3 тысячи военнослужащих по состоянию на 31 декабря 2025 года.
Писториус охарактеризовал рост числа военных как признак доверия, оказываемого бундесверу.
"Готовность молодых людей посвятить себя внешней безопасности Германии растет. Это вселяет в меня оптимизм, что в 2026 году многие мотивированные и деятельные мужчины и женщины выберут службу в бундесвере – гражданскую или военную, в рамках новой военной службы или на более длительный срок", – сказал министр.
В 2024 году число действующих военнослужащих ВС ФРГ сократилось до 181 тысячи. Для достижения новых целей НАТО численность действующей армии должна увеличиться до 260 тысяч человек к середине 2030-х годов. Кроме того, в резерве должно находиться 200 тысяч военнослужащих. Предполагается, что этот резерв в значительной степени будет состоять из мужчин и женщин, проходящих новую военную службу, отмечает DPA.
Закон о новом формате добровольной военной службы, который вступил в силу 1 января, создан по образцу шведской модели и обязывает всех молодых мужчин, родившихся после 31 декабря 2007 года, заполнять опросник о весе, росте и личных данных. Он может также заполняться женщинами по собственной инициативе. Системы же воинского учета модернизируются и оцифровываются. Закон предусматривает возможность возврата к приостановленной в 2011 году воинской обязанности в случае ухудшения ситуации с безопасностью или исчерпания возможностей добровольной службы.