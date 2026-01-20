В Германии впервые за 12 лет сильно возросла численность вооруженных сил

Закон о новом формате добровольной военной службы, который вступил в силу 1 января, создан по образцу шведской модели и обязывает всех молодых мужчин, родившихся после 31 декабря 2007 года, заполнять опросник о весе, росте и личных данных. Он может также заполняться женщинами по собственной инициативе. Системы же воинского учета модернизируются и оцифровываются. Закон предусматривает возможность возврата к приостановленной в 2011 году воинской обязанности в случае ухудшения ситуации с безопасностью или исчерпания возможностей добровольной службы.