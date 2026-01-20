Рейтинг@Mail.ru
Ряд стран может прекратить отправлять персонал в CMCC в Газе, пишет Reuters
19:21 20.01.2026
Ряд стран может прекратить отправлять персонал в CMCC в Газе, пишет Reuters
Ряд стран может прекратить отправлять персонал в CMCC в Газе, пишет Reuters
Ряд стран может прекратить отправлять персонал в CMCC в Газе, пишет Reuters

Reuters: ЕС может прекратить отправлять персонал в центр по восстановлению Газы

© AP Photo / Fatima Shbair Обломки зданий, пострадавших от израильского авиаудара, в городе Газа
Обломки зданий, пострадавших от израильского авиаудара, в городе Газа
© AP Photo / Fatima Shbair
Обломки зданий, пострадавших от израильского авиаудара, в городе Газа. Архивное фото
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Некоторые европейские страны могут прекратить отправку своего персонала в Гражданско-военный координационный центр (Civil and Military Coordination Center) в секторе Газа под руководством США из-за отсутствия улучшения гуманитарной ситуации в регионе, сообщили неназванные дипломаты из европейских стран агентству Рейтер.
Гражданско-военный координационный центр (CMCC) был открыт 17 октября 2025 года для мониторинга за соблюдением режима прекращения огня в секторе Газа в рамках плана президента США Дональда Трампа. Центр расположен в израильском городе Кирьят-Гат в 20 километрах от сектора. Базой командует американский генерал-лейтенант Патрик Фрэнк.
Как указали агентству неназванные дипломаты, некоторые европейские правительства сейчас рассматривают возможность сокращения своего присутствия в миссии центра CMCC или даже полного прекращения отправки туда персонала. Рейтер не уточняет, о каких именно странах идет речь. Однако, как добавляют дипломаты, пока маловероятно, что страны "формально покинут" центр из-за опасений гнева американского президента.
"Несколько европейских стран рассматривают вопрос о прекращении отправки персонала в гражданско-военный координационный центр под руководством США по восстановлению сектора Газа, заявляя, что центр не смог увеличить потоки помощи в разрушенный войной анклав или добиться политических изменений", - говорится в публикации агентства.
С момента установления перемирия, как утверждается, не наблюдалось значительного увеличения объема гуманитарной помощи, а грузовики, въезжающие в Газу, на самом деле перевозили коммерческие товары. По данным восьми источников, чиновники из некоторых европейских стран не возвращались в центр, расположенный недалеко от границы с Газой, с рождественских и новогодних праздников. Отмечается, что некоторые страны ставят под сомнение необходимость существования центра.
Дипломаты добавили агентству, что сотрудники CMCC подготовили ряд информационных документов по Газе по целому ряду тем, включая восстановление и управление, но пока неясно, будут ли они реализованы.
В середине ноября 2025 года Совбез ООН одобрил предложенную США резолюцию в поддержку всеобъемлющего плана Трампа по урегулированию ситуации в секторе Газа. В поддержку выступили 13 из 15 членов совета, РФ и КНР воздержались. В плане Соединенных Штатов по Газе предлагается временное международное управление сектором и создание "Совета мира" под председательством Трампа, также предусматривается силовой мандат международных стабилизационных сил, которые должны быть развернуты в координации с Израилем и Египтом. Пока данных о составе миротворческих сил нет.
Глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что дальнейшая реализация мирного плана находится под вопросом, учитывая заявления как израильской стороны, так и ХАМАС о нарушении условий этой инициативы.
