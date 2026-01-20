Совет мира не будет ограничиваться только Газой, сообщает Axios

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. "Совет мира", который президент США Дональд Трамп предлагает создать в секторе Газа, не будет ограничиваться анклавом, отмечает портал Axios со ссылкой на неназванного американского чиновника.
В понедельник журналист Axios Барак Равид утверждал, что церемония подписания устава "Совета мира" по урегулированию в секторе Газа пройдет в четверг в 12.30 мск на полях Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе.
Портал отмечает, что президент США Дональд Трамп на форуме в Давосе объявит о расширении своего "Совета мира " за пределы сектора Газа. Неназванный высокопоставленный американский чиновник отметил, что всего Трамп пригласил в совет 58 лидеров. Как добавляет Axios, некоторые союзники США видят в этом создание конкурирующей структуры Совета безопасности ООН.
""Совет мира" не будет ограничиваться только Газой. Это "Совет мира" по всему миру", - отметил порталу высокопоставленный американский чиновник.
Чиновник добавил, что лидер Штатов прежде всего сфокусирован на работе на западное полушарие, однако его также интересует остальная часть мира.
"Я не думаю, что он (Трамп - ред.) одержим мировым доминированием. Для него Америка превыше всего. А Америка все еще мировой лидер", - цитирует портал чиновника.
Трамп ранее сообщил о формировании "Совета мира" по Газе и пригласил присоединиться к нему лидеров ряда государств, в том числе России и Белоруссии.
В середине ноября 2025 года Совбез ООН одобрил предложенную США резолюцию в поддержку всеобъемлющего плана Трампа по урегулированию ситуации в секторе Газа. В поддержку выступили 13 из 15 членов совета, РФ и КНР воздержались. В плане Соединенных Штатов по Газе предлагается временное международное управление сектором и создание "Совета мира" под председательством Трампа, также предусматривается силовой мандат международных стабилизационных сил, которые должны быть развернуты в координации с Израилем и Египтом.