Совет мира не будет ограничиваться только Газой, сообщает Axios - РИА Новости, 20.01.2026
14:03 20.01.2026
Совет мира не будет ограничиваться только Газой, сообщает Axios
Совет мира не будет ограничиваться только Газой, сообщает Axios - РИА Новости, 20.01.2026
Совет мира не будет ограничиваться только Газой, сообщает Axios
"Совет мира", который президент США Дональд Трамп предлагает создать в секторе Газа, не будет ограничиваться анклавом, отмечает портал Axios со ссылкой на... РИА Новости, 20.01.2026
в мире
сша
давос
америка
дональд трамп
оон
мирный план сша по украине
сша
давос
америка
в мире, сша, давос, америка, дональд трамп, оон, мирный план сша по украине
В мире, США, Давос, Америка, Дональд Трамп, ООН, Мирный план США по Украине
Совет мира не будет ограничиваться только Газой, сообщает Axios

Axios: полномочия Совета мира не будут ограничиваться только Газой

© AP Photo / Abdel Kareem HanaСектор Газа
Сектор Газа - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© AP Photo / Abdel Kareem Hana
Сектор Газа. Архивное фото
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. "Совет мира", который президент США Дональд Трамп предлагает создать в секторе Газа, не будет ограничиваться анклавом, отмечает портал Axios со ссылкой на неназванного американского чиновника.
В понедельник журналист Axios Барак Равид утверждал, что церемония подписания устава "Совета мира" по урегулированию в секторе Газа пройдет в четверг в 12.30 мск на полях Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе.
Дмитрий Песков во время специальной программы Итоги года с Владимиром Путиным в Москве - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Говорить об участии СГ в "Совете мира" рано, заявил Песков
Вчера, 13:31
Портал отмечает, что президент США Дональд Трамп на форуме в Давосе объявит о расширении своего "Совета мира " за пределы сектора Газа. Неназванный высокопоставленный американский чиновник отметил, что всего Трамп пригласил в совет 58 лидеров. Как добавляет Axios, некоторые союзники США видят в этом создание конкурирующей структуры Совета безопасности ООН.
""Совет мира" не будет ограничиваться только Газой. Это "Совет мира" по всему миру", - отметил порталу высокопоставленный американский чиновник.
Чиновник добавил, что лидер Штатов прежде всего сфокусирован на работе на западное полушарие, однако его также интересует остальная часть мира.
"Я не думаю, что он (Трамп - ред.) одержим мировым доминированием. Для него Америка превыше всего. А Америка все еще мировой лидер", - цитирует портал чиновника.
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Фон дер Ляйен предложили представлять ЕС в Совете мира, пишут СМИ
Вчера, 09:50
Трамп ранее сообщил о формировании "Совета мира" по Газе и пригласил присоединиться к нему лидеров ряда государств, в том числе России и Белоруссии.
В середине ноября 2025 года Совбез ООН одобрил предложенную США резолюцию в поддержку всеобъемлющего плана Трампа по урегулированию ситуации в секторе Газа. В поддержку выступили 13 из 15 членов совета, РФ и КНР воздержались. В плане Соединенных Штатов по Газе предлагается временное международное управление сектором и создание "Совета мира" под председательством Трампа, также предусматривается силовой мандат международных стабилизационных сил, которые должны быть развернуты в координации с Израилем и Египтом.
Трамп: Я введу 200% пошлины на французские вина и шампанское - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Трамп рассказал, как заставит Макрона войти в Совет мира по Газе
Вчера, 08:05
 
В миреСШАДавосАмерикаДональд ТрампООНМирный план США по Украине
 
 
