Гатилов оценил влияние ситуации с Гренландией на стратстабильность в мире
Ситуация с Гренландией вызвала панику в НАТО и негативно влияет на стратегическую стабильность в мире, заявил постоянный представитель России при ООН в Женеве... РИА Новости, 20.01.2026
Гатилов: ситуация с Гренландией вызвала панику в НАТО
ЖЕНЕВА, 20 янв - РИА Новости. Ситуация с Гренландией вызвала панику в НАТО и негативно влияет на стратегическую стабильность в мире, заявил постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов.
"Не могу не упомянуть ситуацию вокруг Гренландии
, которая вызвала панику в альянсе НАТО
. Все это имеет негативное влияние на стратегическую стабильность", - сказал он на открытии Конференции ООН
по разоружению в Женеве
.
По его словам, мир существует в условиях значительной утраты доверия между государствами ООН, что оказывает влияние и на работу по вопросам разоружения и контроля над вооружениями.
"Решение видится в том, чтобы более настойчиво требовать соблюдения международного права всеми членами международного сообщества, а также оказывать содействие новому, более справедливому миропорядку, в котором все государства имеют право на собственную модель роста и способность без влияния извне определять свою судьбу", - сказал дипломат.
В субботу президент США Дональд Трамп
сообщил о введении в феврале пошлины в размере 10% против Дании
, Норвегии
, Швеции
, Франции
, Германии
, Великобритании
, Нидерландов
и Финляндии
, которая впоследствии увеличится до 25% и будет действовать до заключения сделки о покупке Гренландии Соединенными Штатами.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако американский президент неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон
от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.