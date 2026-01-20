Рейтинг@Mail.ru
16:25 20.01.2026
Гатилов оценил влияние ситуации с Гренландией на стратстабильность в мире
2026-01-20T16:25:00+03:00
2026-01-20T16:25:00+03:00
ЖЕНЕВА, 20 янв - РИА Новости. Ситуация с Гренландией вызвала панику в НАТО и негативно влияет на стратегическую стабильность в мире, заявил постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов.
"Не могу не упомянуть ситуацию вокруг Гренландии, которая вызвала панику в альянсе НАТО. Все это имеет негативное влияние на стратегическую стабильность", - сказал он на открытии Конференции ООН по разоружению в Женеве.
Нуук, Гренландия - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Россия наблюдает за развитием ситуации с Гренландией и США, заявил Лавров
Вчера, 12:48
По его словам, мир существует в условиях значительной утраты доверия между государствами ООН, что оказывает влияние и на работу по вопросам разоружения и контроля над вооружениями.
"Решение видится в том, чтобы более настойчиво требовать соблюдения международного права всеми членами международного сообщества, а также оказывать содействие новому, более справедливому миропорядку, в котором все государства имеют право на собственную модель роста и способность без влияния извне определять свою судьбу", - сказал дипломат.
В субботу президент США Дональд Трамп сообщил о введении в феврале пошлины в размере 10% против Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии, которая впоследствии увеличится до 25% и будет действовать до заключения сделки о покупке Гренландии Соединенными Штатами.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако американский президент неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.
Датский военно-морской корабль HDMS Vaedderen у берегов Гренландии в Нууке - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
В Гренландии не видят необходимости расширения присутствия НАТО на острове
Вчера, 05:12
 
