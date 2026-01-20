Гатилов оценил влияние ситуации с Гренландией на стратстабильность в мире

ЖЕНЕВА, 20 янв - РИА Новости. Ситуация с Гренландией вызвала панику в НАТО и негативно влияет на стратегическую стабильность в мире, заявил постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов.

"Не могу не упомянуть ситуацию вокруг Гренландии , которая вызвала панику в альянсе НАТО . Все это имеет негативное влияние на стратегическую стабильность", - сказал он на открытии Конференции ООН по разоружению в Женеве

По его словам, мир существует в условиях значительной утраты доверия между государствами ООН, что оказывает влияние и на работу по вопросам разоружения и контроля над вооружениями.

"Решение видится в том, чтобы более настойчиво требовать соблюдения международного права всеми членами международного сообщества, а также оказывать содействие новому, более справедливому миропорядку, в котором все государства имеют право на собственную модель роста и способность без влияния извне определять свою судьбу", - сказал дипломат.

Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и В субботу президент США Дональд Трамп сообщил о введении в феврале пошлины в размере 10% против Дании Финляндии , которая впоследствии увеличится до 25% и будет действовать до заключения сделки о покупке Гренландии Соединенными Штатами.