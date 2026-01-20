Гарбузов: Москва увеличила производство хлебобулочных изделий на 34%

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. В Москве за 11 месяцев в прошлом году произвели на 33,8% больше хлебобулочных изделий длительного хранения, чем за аналогичный период в 2024-м, указал министр столичного правительства, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) города Анатолий Гарбузов.

"Москва, являясь крупнейшим в стране потребительским рынком, закономерно притягивает ведущие пищевые предприятия. В частности, столица – один из лидеров по производству хлеба и выпечки. Выпуск продукции постоянно увеличивается. Так, за 11 месяцев 2025 года было изготовлено на 33,8% больше хлебобулочных изделий длительного хранения в сравнении с тем же периодом 2024-го", — цитирует пресс-служба ДИПП слова Гарбузова.

Помимо этого, значительно выросли объемы отгрузок хлебобулочных и мучных кондитерских изделий: за январь-ноябрь в прошлом году показатель достиг более 119 миллиардов рублей, что на 30,7% больше уровня такого же периода в 2024-м.

Москва активно поддерживает местные компании, относящиеся к пищевой отрасли, поскольку по городской стратегии развития промышленности до 2030 года она является одной их основных. Некоторые из них имеют статус промышленного комплекса и право на налоговые преференции. Налог на недвижимое имущество для этих предприятий составляет 50% от исчисленного, налог на землю – 20% от исчисленного, ставка аренды земли – 0,3% от кадастровой стоимости участка. Статус промкомплекса способствует увеличению инвестиционных программ, направленных на запуск новых и обновление действующих производственных мощностей.

Благодаря московской поддержке, новой индустриальной инфраструктуре и способствующему инвестиционному климату становится возможным развивать и традиционные, и альтернативные направления в производстве.

Например, столичное предприятие "Розен Бейкери" стало изготовлять мучные изделия шоковой заморозки. На данный момент компания увеличивает географию поставок и предлагает более 50 позиций: от полуфабрикатов до готовой выпечки с разнообразными начинками.

Еще одна московская компания – "Другой Хлеб" – концентрируется на производстве альтернативных хлебобулочных изделий. Они подходят для любого типа питания: кето-, палео-диет и лечебных протоколов. Предлагаются вафли на миндальной, рисовой и овсяной муке, а также другая низкоуглеводная продукция.