Рейтинг@Mail.ru
Гарбузов: Москва увеличила производство хлебобулочных изделий на 34% - РИА Новости, 20.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы - РИА Новости, 1920
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
15:00 20.01.2026
https://ria.ru/20260120/garbuzov-2069008611.html
Гарбузов: Москва увеличила производство хлебобулочных изделий на 34%
Гарбузов: Москва увеличила производство хлебобулочных изделий на 34% - РИА Новости, 20.01.2026
Гарбузов: Москва увеличила производство хлебобулочных изделий на 34%
В Москве за 11 месяцев в прошлом году произвели на 33,8% больше хлебобулочных изделий длительного хранения, чем за аналогичный период в 2024-м, указал министр... РИА Новости, 20.01.2026
2026-01-20T15:00:00+03:00
2026-01-20T15:00:00+03:00
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
анатолий гарбузов
твой бизнес – новости
поддержка бизнеса
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/14/2069007354_0:320:3071:2047_1920x0_80_0_0_7684747f81cb9c2a9a57ca5291cb04b7.jpg
https://ria.ru/20260119/garbuzov-2068758455.html
https://ria.ru/20260120/liksutov-2068947345.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/14/2069007354_139:0:2868:2047_1920x0_80_0_0_35daf09910191b87493fc6d0d1835bbe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, анатолий гарбузов, твой бизнес – новости, поддержка бизнеса
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Анатолий Гарбузов, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса
Гарбузов: Москва увеличила производство хлебобулочных изделий на 34%

Гарбузов: Москва нарастила выпуск хлебобулочных изделий на 33,8% в 2025 году

© Фото : Пресс-служба ДИПППроизводство хлеба
Производство хлеба - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© Фото : Пресс-служба ДИПП
Производство хлеба
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. В Москве за 11 месяцев в прошлом году произвели на 33,8% больше хлебобулочных изделий длительного хранения, чем за аналогичный период в 2024-м, указал министр столичного правительства, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) города Анатолий Гарбузов.
"Москва, являясь крупнейшим в стране потребительским рынком, закономерно притягивает ведущие пищевые предприятия. В частности, столица – один из лидеров по производству хлеба и выпечки. Выпуск продукции постоянно увеличивается. Так, за 11 месяцев 2025 года было изготовлено на 33,8% больше хлебобулочных изделий длительного хранения в сравнении с тем же периодом 2024-го", — цитирует пресс-служба ДИПП слова Гарбузова.
Гарбузов: столичный завод освоил асептическое производство онкопрепаратов - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
Гарбузов: столичный завод освоил асептическое производство онкопрепаратов
19 января, 13:07
Помимо этого, значительно выросли объемы отгрузок хлебобулочных и мучных кондитерских изделий: за январь-ноябрь в прошлом году показатель достиг более 119 миллиардов рублей, что на 30,7% больше уровня такого же периода в 2024-м.
Москва активно поддерживает местные компании, относящиеся к пищевой отрасли, поскольку по городской стратегии развития промышленности до 2030 года она является одной их основных. Некоторые из них имеют статус промышленного комплекса и право на налоговые преференции. Налог на недвижимое имущество для этих предприятий составляет 50% от исчисленного, налог на землю – 20% от исчисленного, ставка аренды земли – 0,3% от кадастровой стоимости участка. Статус промкомплекса способствует увеличению инвестиционных программ, направленных на запуск новых и обновление действующих производственных мощностей.
Благодаря московской поддержке, новой индустриальной инфраструктуре и способствующему инвестиционному климату становится возможным развивать и традиционные, и альтернативные направления в производстве.
Например, столичное предприятие "Розен Бейкери" стало изготовлять мучные изделия шоковой заморозки. На данный момент компания увеличивает географию поставок и предлагает более 50 позиций: от полуфабрикатов до готовой выпечки с разнообразными начинками.
Еще одна московская компания – "Другой Хлеб" – концентрируется на производстве альтернативных хлебобулочных изделий. Они подходят для любого типа питания: кето-, палео-диет и лечебных протоколов. Предлагаются вафли на миндальной, рисовой и овсяной муке, а также другая низкоуглеводная продукция.
Ранее Гарбузов отмечал, что в Москве предприятия за январь-ноябрь прошлого года увеличили отгрузку продукции из бумаги на 6,2% по сравнению с таким же периодом 2024 года.
Технополис Москва - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Ликсутов: число резидентов ОЭЗ Москвы выросло в 3,4 раза за почти 10 лет
Вчера, 10:03
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМоскваАнатолий ГарбузовТвой бизнес – новостиПоддержка бизнеса
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала