Макрон назвал одной из целей саммита G7 сотрудничество с БРИКС

ПАРИЖ, 20 янв - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон назвал одной из целей грядущего саммита "Группы семи" (G7) в июне 2026 года повышение сотрудничества G7 с БРИКС и "Группой двадцати".

"В условиях повышения конфликтности в мире, Франция и Европа должны защищать эффективный многосторонний подход, поскольку он отвечает нашим интересам и интересам всех, кто отказывается подчиняться диктату силы. (Этот поход реализуется - ред.) посредством сотрудничества (в мировой экономике - ред.)", - сказал французский лидер.