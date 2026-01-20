Рейтинг@Mail.ru
Макрон назвал одной из целей саммита G7 сотрудничество с БРИКС
16:29 20.01.2026 (обновлено: 18:16 20.01.2026)
Макрон назвал одной из целей саммита G7 сотрудничество с БРИКС
© REUTERS / Denis BalibouseЭммануэль Макрон
© REUTERS / Denis Balibouse
Эммануэль Макрон
ПАРИЖ, 20 янв - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон назвал одной из целей грядущего саммита "Группы семи" (G7) в июне 2026 года повышение сотрудничества G7 с БРИКС и "Группой двадцати".
"Целью этого (саммита - ред.) G7 будет построение сети сотрудничества,.. и наведение мостов между (G7 и объединениями - ред.) развивающихся стран: БРИКС, "Группой двадцати", поскольку раздробленность этого мира будет бессмысленной", - заявил французский лидер, выступая на экономическом форуме в Давосе.
Французский лидер также упомянул недавние противоречия с США в вопросах пошлин. По словам Макрона, требования постоянных уступок со стороны Вашингтона подрывают экспортные интересы Франции и Европы и, в сочетании с "бесконечным" накоплением новых пошлин, открыто направлены на ослабление ЕС в вопросах мировой торговли. Новые пошлины против французских вина и шампанского, которые недавно пригрозил ввести президент США Дональд Трамп, Макрон назвал "принципиально неприемлемыми".
"В условиях повышения конфликтности в мире, Франция и Европа должны защищать эффективный многосторонний подход, поскольку он отвечает нашим интересам и интересам всех, кто отказывается подчиняться диктату силы. (Этот поход реализуется - ред.) посредством сотрудничества (в мировой экономике - ред.)", - сказал французский лидер.
"Группа семи" ("Большая семерка", G7) - объединение семи ведущих экономически развитых стран, в которое входят США, Германия, Япония, Великобритания, Франция, Италия и Канада.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. С начала 2024 года к БРИКС присоединился еще ряд государств. Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков говорил, что Белоруссия, Боливия, Казахстан, Таиланд, Куба, Уганда, Малайзия, Узбекистан и другие страны с 1 января 2025 года официально стали государствами-партнерами БРИКС.
Форум в Давосе проходит с 19 по 23 января.
