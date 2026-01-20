https://ria.ru/20260120/frantsija-2069043590.html
Франция препятствует становлению правительств в Сахеле, заявил Лавров
Франция препятствует становлению правительств в Сахеле, заявил Лавров
Франция препятствует становлению правительств в Сахеле, заявил Лавров
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Франция различными способами мешает успешному становлению правительств в странах Сахаро-Сахельского региона, в том числе используя различные террористические группировки, детальность которых реализуется с помощью украинских инструкторов, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы видим, как французы, бывшие хозяева этой Сахара-Сахельской тройке (Нигер
, Мали
, Буркина-Фасо
- ред.), пытаются всячески воспрепятстовать успешному становлению правительств... прибегают к задействованию террористических методов, использованию различных террористических группировок, осколков "Исламского государства
"* и прочих террористических структур в Африке", - сказал Лавров
на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году.
Лавров обратил внимание, что террористическая детальность в этом регионе осуществляется с помощью украинских инструкторов, которые готовы по указанию киевского режима вредить Москве
и всем российским друзьям в любой точке мира.
"И налицо факты о том, что такая деятельность реализуется, в том числе с подключением украинских инструкторов... Ну благо у них дела (у киевского режима - ред.) в стране налажены, можно заниматься и внешней экспансией, так что вот занимаются они этим", - иронично указал глава МИД России.
Он отметил, что африканские страны прекрасно понимают пагубность такого рода воздействия и подобного рода вмешательства во внутренние дела.