СМИ: Финляндия не будет направлять дополнительных военных в Гренландию

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Финляндия не будет направлять дополнительных военных в Гренландию, сообщает телерадиовещатель Yle со ссылкой на главу оборонного комитета парламента Хейкки Аутто.
Министерство обороны республики сообщило 15 января, что по просьбе Дании направляет в Гренландию двух офицеров связи.
"Финляндия не будет направлять в Гренландию дополнительных военных", - говорится в сообщении.
Командующий силами обороны Финляндии Янне Яааккола заявил в понедельник, что финские военные, направленные в Гренландию, вернутся на родину после выполнения поставленных задач.
Ранее ряд европейских стран-партнеров по НАТО направили своих военных в Гренландию для участия в разведывательной миссии. Эта миссия, осуществляемая под командованием Дании, проходит в рамках более широких стремлений НАТО по усилению военного присутствия в регионе.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.
