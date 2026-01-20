Рейтинг@Mail.ru
18:19 20.01.2026
Фон дер Ляйен намерена заключить "мать всех сделок"
Фон дер Ляйен намерена заключить "мать всех сделок"
в мире
индия
россия
нью-дели
урсула фон дер ляйен
кайя каллас
еврокомиссия
Фон дер Ляйен: ЕС намерен заключить с Индией историческое торговое соглашение

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Евросоюз планирует заключить с Индией историческое торговое соглашение, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, запись ее выступления выложил Clash Report в Telegram.
"Сразу после Давоса я отправлюсь в Индию. <…> Мы стоим на пороге исторического торгового соглашения — некоторые называют его "матерью всех сделок", — сказала она.
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Евросоюз полностью выделил Украине свою часть кредита, заявили в ЕК
Вчера, 15:11
Она утверждает, что это будет соглашение о свободной торговле, которое создаст общий рынок на два миллиарда человек и обеспечит контроль над четвертью мирового ВВП.
Ранее глава евродипломатии Кая Каллас заявляла, что сотрудничество Индии с Россией является препятствием на пути укрепления отношений Евросоюза с Нью-Дели.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Торговые войны США и ЕС отразятся на всех, заявил Вучич
Вчера, 16:17
 
В миреИндияРоссияНью-ДелиУрсула фон дер ЛяйенКайя КалласЕврокомиссия
 
 
