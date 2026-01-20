Ефимов: монолитные работы на станции "Остров Мечты" готовы на 30%

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Монолитные работы на строящейся станции "Остров Мечты" Бирюлевской линии московского метро выполнены почти на треть, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

Он уточнил, что на объекте, строящемся вблизи проспекта Андропова, уже выполнена разработка котлована. Работы по выносу инженерных коммуникаций из зоны строительства находятся в высокой стадии готовности.

"Сейчас идет устройство монолита. Его основные конструкции готовы на 30%: уложено более 7,5 тысячи кубометров бетона из общего запланированного объема в 25 тысяч", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.

В сообщении уточняется, что ведется армирование платформы и устройство путевых стен.

Бирюлевская линия метро протяженностью свыше 22 километров будет включать десять станций с пересадками на МЦК, БКЛ, Замоскворецкую и Троицкую ветки.