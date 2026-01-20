Рейтинг@Mail.ru
Ефимов: монолитные работы на станции "Остров Мечты" готовы на 30% - РИА Новости, 20.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:12 20.01.2026
https://ria.ru/20260120/efimov-2068862752.html
Ефимов: монолитные работы на станции "Остров Мечты" готовы на 30%
Ефимов: монолитные работы на станции "Остров Мечты" готовы на 30% - РИА Новости, 20.01.2026
Ефимов: монолитные работы на станции "Остров Мечты" готовы на 30%
Монолитные работы на строящейся станции "Остров Мечты" Бирюлевской линии московского метро выполнены почти на треть, сообщил заммэра столицы по... РИА Новости, 20.01.2026
2026-01-20T09:12:00+03:00
2026-01-20T09:12:00+03:00
владимир ефимов (правительство москвы)
москва
градостроительный комплекс москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/07/1951231642_0:73:2400:1423_1920x0_80_0_0_9d751c338bd1c1e2eaf5d9f0c875749a.jpg
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/07/1951231642_0:0:2134:1600_1920x0_80_0_0_bad3f884c9203eaf993e418088285418.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир ефимов (правительство москвы) , москва, градостроительный комплекс москвы
Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Москва, Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: монолитные работы на станции "Остров Мечты" готовы на 30%

Ефимов: монолитные работы на станции "Остров Мечты" готовы почти на треть

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Монолитные работы на строящейся станции "Остров Мечты" Бирюлевской линии московского метро выполнены почти на треть, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
Он уточнил, что на объекте, строящемся вблизи проспекта Андропова, уже выполнена разработка котлована. Работы по выносу инженерных коммуникаций из зоны строительства находятся в высокой стадии готовности.
"Сейчас идет устройство монолита. Его основные конструкции готовы на 30%: уложено более 7,5 тысячи кубометров бетона из общего запланированного объема в 25 тысяч", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
В сообщении уточняется, что ведется армирование платформы и устройство путевых стен.
Бирюлевская линия метро протяженностью свыше 22 километров будет включать десять станций с пересадками на МЦК, БКЛ, Замоскворецкую и Троицкую ветки.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поручил ускорить темпы строительства Бирюлевской линии метро. Он также рассказал об уникальных решениях в метростроении города.
 
Владимир Ефимов (Правительство Москвы)МоскваГрадостроительный комплекс Москвы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала