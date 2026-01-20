https://ria.ru/20260120/efimov-2068862752.html
Ефимов: монолитные работы на станции "Остров Мечты" готовы на 30%
Ефимов: монолитные работы на станции "Остров Мечты" готовы на 30% - РИА Новости, 20.01.2026
Ефимов: монолитные работы на станции "Остров Мечты" готовы на 30%
Монолитные работы на строящейся станции "Остров Мечты" Бирюлевской линии московского метро выполнены почти на треть, сообщил заммэра столицы по... РИА Новости, 20.01.2026
2026-01-20T09:12:00+03:00
2026-01-20T09:12:00+03:00
2026-01-20T09:12:00+03:00
владимир ефимов (правительство москвы)
москва
градостроительный комплекс москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/07/1951231642_0:73:2400:1423_1920x0_80_0_0_9d751c338bd1c1e2eaf5d9f0c875749a.jpg
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/07/1951231642_0:0:2134:1600_1920x0_80_0_0_bad3f884c9203eaf993e418088285418.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир ефимов (правительство москвы) , москва, градостроительный комплекс москвы
Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Москва, Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: монолитные работы на станции "Остров Мечты" готовы на 30%
Ефимов: монолитные работы на станции "Остров Мечты" готовы почти на треть
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Монолитные работы на строящейся станции "Остров Мечты" Бирюлевской линии московского метро выполнены почти на треть, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
Он уточнил, что на объекте, строящемся вблизи проспекта Андропова, уже выполнена разработка котлована. Работы по выносу инженерных коммуникаций из зоны строительства находятся в высокой стадии готовности.
"Сейчас идет устройство монолита. Его основные конструкции готовы на 30%: уложено более 7,5 тысячи кубометров бетона из общего запланированного объема в 25 тысяч", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
В сообщении уточняется, что ведется армирование платформы и устройство путевых стен.
Бирюлевская линия метро протяженностью свыше 22 километров будет включать десять станций с пересадками на МЦК, БКЛ, Замоскворецкую и Троицкую ветки.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поручил ускорить темпы строительства Бирюлевской линии метро. Он также рассказал об уникальных решениях в метростроении города.