Ефимов: на западе Москвы жители трех домов начали переезд по реновации

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Жители трех старых домов на западе Москвы начали переселяться в жилой комплекс, построенный по программе реновации на улице Лобачевского, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

"Переселение по программе реновации в районе Проспект Вернадского началось в 2018 году. Сейчас под заселение передали десятую новостройку по адресу: улица Лобачевского, дом 28. Туда переедут около тысячи жителей трех старых домов, расположенных на проспекте Вернадского и улице Лобачевского", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.

В новостройке переменной этажности 444 квартиры общей площадью более 26 тысяч квадратных метров, четыре из них адаптированы для маломобильных жильцов. К осмотру квартир в новостройке приступили жители двух пятиэтажек на проспекте Вернадского и одной на улице Лобачевского, уточняется в сообщении.

Утвержденная в 2017 году столичная программа реновации предусматривает переселение более миллиона человек из старого жилья (в основном пятиэтажных хрущевок) в новые квартиры, построенные за счет города. Всего в районе Проспект Вернадского по действующей программе реновации предстоит расселить 59 домов, новые квартиры получат около 14,5 тысячи человек. В настоящее время в районе еще один дом по программе реновации находится в процессе строительства.