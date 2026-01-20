https://ria.ru/20260120/efimov-2068862312.html
Ефимов: на западе Москвы жители трех домов начали переезд по реновации
20.01.2026
Ефимов: на западе Москвы жители трех домов начали переезд по реновации
Жители трех старых домов на западе Москвы начали переселяться в жилой комплекс, построенный по программе реновации на улице Лобачевского, сообщил заммэра... РИА Новости, 20.01.2026
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Жители трех старых домов на западе Москвы начали переселяться в жилой комплекс, построенный по программе реновации на улице Лобачевского, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Переселение по программе реновации в районе Проспект Вернадского началось в 2018 году. Сейчас под заселение передали десятую новостройку по адресу: улица Лобачевского, дом 28. Туда переедут около тысячи жителей трех старых домов, расположенных на проспекте Вернадского и улице Лобачевского", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.
В новостройке переменной этажности 444 квартиры общей площадью более 26 тысяч квадратных метров, четыре из них адаптированы для маломобильных жильцов. К осмотру квартир в новостройке приступили жители двух пятиэтажек на проспекте Вернадского и одной на улице Лобачевского, уточняется в сообщении.
Утвержденная в 2017 году столичная программа реновации предусматривает переселение более миллиона человек из старого жилья (в основном пятиэтажных хрущевок) в новые квартиры, построенные за счет города. Всего в районе Проспект Вернадского по действующей программе реновации предстоит расселить 59 домов, новые квартиры получат около 14,5 тысячи человек. В настоящее время в районе еще один дом по программе реновации находится в процессе строительства.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что началось переселение жителей в новый дом по программе реновации на Родниковой улице. По его словам, за время реализации программы в городе построили около 6,4 миллиона квадратных метров нового жилья, в проектировании и строительстве находится еще более 10,5 миллиона квадратных метров.