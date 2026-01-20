Рейтинг@Mail.ru
В "Ахмате" заявили, что не ведут переговоров по Джикии
Футбол
 
10:40 20.01.2026
В "Ахмате" заявили, что не ведут переговоров по Джикии
В "Ахмате" заявили, что не ведут переговоров по Джикии - РИА Новости Спорт, 20.01.2026
В "Ахмате" заявили, что не ведут переговоров по Джикии
Вице-президент и генеральный директор грозненского футбольного клуба "Ахмат" Ахмед Айдамиров заявил РИА Новости, что в настоящее время переговоры о приобретении
2026-01-20T10:40:00+03:00
2026-01-20T10:40:00+03:00
футбол
спорт
георгий джикия
ахмат
антальяспор
спорт, георгий джикия, ахмат, антальяспор
Футбол, Спорт, Георгий Джикия, Ахмат, Антальяспор
В "Ахмате" заявили, что не ведут переговоров по Джикии

"Ахмат" заявил, что не ведет переговоров о приобретении Джикии

МОСКВА, 20 янв – РИА Новости, Олег Богатов. Вице-президент и генеральный директор грозненского футбольного клуба "Ахмат" Ахмед Айдамиров заявил РИА Новости, что в настоящее время переговоры о приобретении российского защитника Георгия Джикии не ведутся.
Ранее СМИ сообщили, что клуб проявляет интерес к экс-защитнику московского "Спартака" и сборной России Джикии. Игрок выступает за турецкий "Антальяспор".
"Наш клуб в данный момент не ведет переговоров о приобретении Георгия Джикии", - сказал Айдамиров.
"Ахмат" в 18 турах чемпионата России набрал 22 очка и занимает восьмое место в турнирной таблице.
Дмитрий Баринов - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
Трансферная бомба в РПЛ! Капитан "Локомотива" умчал в ЦСКА
13 января, 11:50
 
Футбол
 
