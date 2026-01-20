https://ria.ru/20260120/dzhikiya-2068969160.html
В "Ахмате" заявили, что не ведут переговоров по Джикии
В "Ахмате" заявили, что не ведут переговоров по Джикии
Вице-президент и генеральный директор грозненского футбольного клуба "Ахмат" Ахмед Айдамиров заявил РИА Новости, что в настоящее время переговоры о приобретении
В "Ахмате" заявили, что не ведут переговоров по Джикии
