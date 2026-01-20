https://ria.ru/20260120/dron-kamikadze-2069081067.html
Российский дрон уничтожил РСЗО HIMARS на границе ДНР
Российский дрон уничтожил РСЗО HIMARS на границе ДНР
Российский дрон уничтожил РСЗО HIMARS на границе ДНР
МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. Российский дрон-камикадзе сжег американскую РСЗО HIMARS на границе ДНР и Днепропетровской области, пролетев минимум 45 километров, подсчитало агентство РИА Новости, проанализировав карту линии боевого соприкосновения в Донбассе.
Видео уничтожения установки опубликовал Центр беспилотных систем "Рубикон" в официальном Telegram-канале
.
"В ночь на 20 января 2026 года при выполнении боевого вылета оператор "Рубикона" обнаружил пуск ракеты РСЗО HIMARS. В районе населенного пункта Новобахметьево после преследования РСЗО HIMARS была уничтожена", - сообщили в "Рубиконе".
Проанализировав карту СВО, РИА Новости выяснили, что российский дрон пролетел огромную дистанцию для FPV-систем. Наименьшее расстояние по прямой до Новобахметьево измеряется с Добропольского выступа и составляет около 45 км. Учитывая, что дрон запускался не с линии боевого соприкосновения, "камикадзе" пролетел еще больший километраж.
HIMARS на Украине
стреляет по тыловым российским районам управляемыми ракетами семейства GMLRS на дальность до 84 км. Проанализировав карту боевых действий, можно сделать вывод, что цель для удара ВСУ
могла находиться на глубине до 30 км в российском тылу.
Однако теперь украинскому командованию придется смещать установки глубже в свой собственный тыл - ввиду большой вероятности их уничтожения российскими дронами-камикадзе. Хотя это не единственное оружие, которое их поражает на СВО.