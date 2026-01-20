Рейтинг@Mail.ru
В Дании пригрозили США войной - РИА Новости, 20.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:46 20.01.2026 (обновлено: 17:53 20.01.2026)
https://ria.ru/20260120/danija-2068953873.html
В Дании пригрозили США войной
В Дании пригрозили США войной - РИА Новости, 20.01.2026
В Дании пригрозили США войной
Дания начнет войну с США, если те попытаются захватить Гренландию, заявил телеканалу CNN глава оборонного комитета датского парламента Расмус Ярлов. РИА Новости, 20.01.2026
2026-01-20T09:46:00+03:00
2026-01-20T17:53:00+03:00
в мире
гренландия
сша
дания
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/14/2069111974_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_1af572c71cf0e101a1ab63efb45504b1.jpg
https://ria.ru/20250414/grenlandiya-2011124621.html
https://ria.ru/20260120/grenlandiya-2068908962.html
https://ria.ru/20260120/tramp-2068946378.html
гренландия
сша
дания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/14/2069111974_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_a18247012488517ca77ad589a57333fa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, гренландия, сша, дания
В мире, Гренландия, США, Дания
В Дании пригрозили США войной

В датском парламенте пригрозили США войной в случае захвата Гренландии

© REUTERS / Mads Claus RasmussenДатские военные в порту Нуука, Гренландия. 18 января 2026
Датские военные в порту Нуука, Гренландия. 18 января 2026 - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© REUTERS / Mads Claus Rasmussen
Датские военные в порту Нуука, Гренландия. 18 января 2026
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Дания начнет войну с США, если те попытаются захватить Гренландию, заявил телеканалу CNN глава оборонного комитета датского парламента Расмус Ярлов.
"Мы, конечно же, будем защищать Гренландию. Если будет вторжение со стороны американских солдат, будет война", — так он ответил на вопрос, насколько королевство готово сопротивляться Вашингтону.
Илулиссат, Гренландия - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
В Дании назвали единственную угрозу для Гренландии
14 апреля 2025, 12:20
По словам Ярлова, в Копенгагене отдают себе отчет, что США имеют преимущество с военной точки зрения. Но попытки захватить Гренландию все равно обернутся катастрофой, предупредил парламентарий.
Он отметил, что у американцев уже есть доступ к Гренландии и возможность держать там неограниченное число военных.

Ситуация вокруг Гренландии

С начала второго президентского срока Трамп не раз заявлял, что эта территория должна стать частью Соединенных Штатов, а после военной операции в Венесуэле начал откровенно настаивать на ее приобретении. Он утверждает, что вокруг острова якобы находятся российские и китайские подводные лодки, тогда как его оборона — лишь две собачьи упряжки.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Никто его не остановит: Трамп получит Гренландию
Вчера, 08:00
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако Трамп неоднократно повторял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегали Вашингтон от захвата острова, отмечая, что ожидают уважения их территориальной целостности.
Это вызвало резкую критику в самой Гренландии, власти и большинство жителей которой выступили против присоединения к США. Инициатива не получила поддержки и в Европе.
В ответ Трамп ввел десятипроцентные тарифы против Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии. Они начнут действовать 1 февраля, с июня повысятся до 25 процентов и будут оставаться в силе до "полного и окончательного приобретения острова".
Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал сложившуюся ситуацию экстраординарной с точки зрения международного права. Россия считает, что Гренландия принадлежит Дании.
Публикация Дональда Трампа в социальной сети Truth Social - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Трамп опубликовал изображение с Гренландией, помеченной флагом США
Вчера, 09:16
 
В миреГренландияСШАДания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала