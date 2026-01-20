В Дании пригрозили США войной

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Дания начнет войну с США, если те попытаются захватить Гренландию, заявил телеканалу Дания начнет войну с США, если те попытаются захватить Гренландию, заявил телеканалу CNN глава оборонного комитета датского парламента Расмус Ярлов.

"Мы, конечно же, будем защищать Гренландию. Если будет вторжение со стороны американских солдат, будет война", — так он ответил на вопрос, насколько королевство готово сопротивляться Вашингтону.

По словам Ярлова, в Копенгагене отдают себе отчет, что США имеют преимущество с военной точки зрения. Но попытки захватить Гренландию все равно обернутся катастрофой, предупредил парламентарий.

Он отметил, что у американцев уже есть доступ к Гренландии и возможность держать там неограниченное число военных.

Ситуация вокруг Гренландии

С начала второго президентского срока Трамп не раз заявлял, что эта территория должна стать частью Соединенных Штатов, а после военной операции в Венесуэле начал откровенно настаивать на ее приобретении. Он утверждает, что вокруг острова якобы находятся российские и китайские подводные лодки, тогда как его оборона — лишь две собачьи упряжки.

Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако Трамп неоднократно повторял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегали Вашингтон от захвата острова, отмечая, что ожидают уважения их территориальной целостности.

Это вызвало резкую критику в самой Гренландии, власти и большинство жителей которой выступили против присоединения к США. Инициатива не получила поддержки и в Европе.

В ответ Трамп ввел десятипроцентные тарифы против Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии. Они начнут действовать 1 февраля, с июня повысятся до 25 процентов и будут оставаться в силе до "полного и окончательного приобретения острова".