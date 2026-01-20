"Ничем ее не напугаешь!": специалисты нашли в Чернобыле необычное животное

Переселенцам из деревни в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС разрешили посетить свои дома

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. В Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике была замечена редкая дикая лошадь. Кадры, на которых животное разрывает снег в поисках пищи, заставили все научное сообщество задуматься.

Выживание или процветание?

Зима в Чернобыльской зоне отчуждения — время суровых испытаний. Но, как оказалось, некоторые обитатели чувствуют себя вполне комфортно. Недавно биосферный заповедник, созданный в зоне, опубликовал кадры — дикая лошадь Пржевальского уверенно разгребает копытом снег в поисках корма.

"Лошадей Пржевальского не напугаешь ни снегами, ни морозами, ни метелями", — заявили специалисты заповедника.

Их выносливость объясняется происхождением из монгольских степей, но здесь, в Чернобыле , у них появилось ключевое преимущество: обилие пищи и воды при полном отсутствии главного хищника — человека. Популяция не просто выживает, а процветает, уверенно осваивая леса и поля бывшей зоны отчуждения.

То, что воспринималось как безжизненная радиоактивная пустошь четыре десятилетия назад, постепенно превратилось в уникальную природную лабораторию, где ученые наблюдают поразительные и порой пугающие примеры адаптации живой природы к экстремальным условиям.

Эволюция в действии

Одним из самых наглядных примеров быстрой эволюции стали обыкновенные квакши, бесхвостые земноводные, от природы имеющие ярко-зеленую окраску. Группа испанских биологов из Университета Овьедо под руководством Хермана Оризаола обнаружила в болотах близ Чернобыля около 200 особей необычного, глубокого черного цвета. Исследование показало прямую зависимость: чем ближе к эпицентру аварии обитали лягушки, тем темнее был их окрас.

Оказалось , это не случайная аномалия. Квакши научились вырабатывать повышенное количество меланина — пигмента, который не только придает темный цвет коже, но и уменьшает негативное воздействие ионизирующего излучения. В первые годы после катастрофы у темных особей было больше шансов выжить и дать потомство.

За прошедшие десятилетия сменилось множество поколений и темная окраска закрепилась как видовая норма в загрязненных районах. Это классический пример действия естественного отбора, где радиация выступила мощным эволюционным фактором.

© Фото : Public Domain Квакша дальневосточная © Фото : Public Domain Квакша дальневосточная

Не менее удивительные открытия преподнесли ученым существа куда более скромные — микроскопические почвенные черви-нематоды. Профессор биологии из Нью-Йоркского университета Мэтью Рокман с коллегами собирал образцы в зоне и сравнивал геномы червей из радиоактивных и чистых почв.

К их изумлению, в ДНК обитателей зараженных территорий не было обнаружено следов радиационных повреждений. Эти крошечные создания оказались практически неуязвимы, невероятно быстро выработав устойчивость в процессе эволюции.

Волки с противораковым щитом

Исследования больших хищников принесли не менее впечатляющие результаты. Биологи из Принстонского университета, начавшие изучать чернобыльских волков еще в 2014 году, с помощью GPS-ошейников с дозиметрами отслеживали их перемещения и уровень получаемого излучения.

© AP Photo / Sergiy Gaschak Волк в лесу Чернобыльской зоны отчуждения © AP Photo / Sergiy Gaschak Волк в лесу Чернобыльской зоны отчуждения

Анализы крови поразили: иммунная система этих волков, регулярно получающих дозу, в шесть раз превышающую предельно допустимую для человека, обеспечивает повышенную устойчивость к онкологическим заболеваниям. Механизм этой естественной "противораковой защиты" остается загадкой для науки.

Параллельные исследования коснулись и популяций одичавших собак, потомков домашних питомцев, оставленных жителями при эвакуации. Профессор Тимоти Муссо с коллегами провели масштабный генетический анализ более 300 особей. Оказалось, что их геном значительно отличается от генома обычных собак в других регионах, демонстрируя уникальные мутации.

Пока ученые не могут с уверенностью сказать, как именно эти изменения повлияли на животных, но сам факт формирования особой генетической структуры говорит о мощном давлении среды.

© Фото : Dogs of Chernobyl Чернобыльская собака © Фото : Dogs of Chernobyl Чернобыльская собака

Мутации и антиоксиданты

Адаптивные процессы не обошли стороной и пернатых. Международная команда ученых под руководством эколога Тимоти Муссо еще в 2014 году обнаружила, что у птиц, гнездящихся в районах с высоким радиационным фоном, повышена выработка антиоксидантов в организме.

Эти вещества играют ключевую роль в защите клеток от повреждений, вызванных радиацией. Это указывает на то, что естественный отбор благоприятствует особям с более эффективной биохимической защитой.

Однако ученые предостерегают от излишне оптимистичных выводов. Нужно помнить и о мрачных первых годах после аварии, когда радиация выступала не как мягкий эволюционный фактор, а как грубый мутаген, вызывающий чудовищные генетические сбои.