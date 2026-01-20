"Ничем ее не напугаешь!": специалисты нашли в Чернобыле необычное животное

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. В Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике была замечена редкая дикая лошадь. Кадры, на которых животное разрывает снег в поисках пищи, заставили все научное сообщество задуматься.
Выживание или процветание?
Зима в Чернобыльской зоне отчуждения — время суровых испытаний. Но, как оказалось, некоторые обитатели чувствуют себя вполне комфортно. Недавно биосферный заповедник, созданный в зоне, опубликовал кадры — дикая лошадь Пржевальского уверенно разгребает копытом снег в поисках корма.
"Лошадей Пржевальского не напугаешь ни снегами, ни морозами, ни метелями", — заявили специалисты заповедника.
Их выносливость объясняется происхождением из монгольских степей, но здесь, в Чернобыле, у них появилось ключевое преимущество: обилие пищи и воды при полном отсутствии главного хищника — человека. Популяция не просто выживает, а процветает, уверенно осваивая леса и поля бывшей зоны отчуждения.
То, что воспринималось как безжизненная радиоактивная пустошь четыре десятилетия назад, постепенно превратилось в уникальную природную лабораторию, где ученые наблюдают поразительные и порой пугающие примеры адаптации живой природы к экстремальным условиям.
© РИА Новости / Андрей Александров | Перейти в медиабанкГомельская область — зона отчуждения Чернобыльской АЭС
Гомельская область — зона отчуждения Чернобыльской АЭС
Эволюция в действии
Одним из самых наглядных примеров быстрой эволюции стали обыкновенные квакши, бесхвостые земноводные, от природы имеющие ярко-зеленую окраску. Группа испанских биологов из Университета Овьедо под руководством Хермана Оризаола обнаружила в болотах близ Чернобыля около 200 особей необычного, глубокого черного цвета. Исследование показало прямую зависимость: чем ближе к эпицентру аварии обитали лягушки, тем темнее был их окрас.
Оказалось, это не случайная аномалия. Квакши научились вырабатывать повышенное количество меланина — пигмента, который не только придает темный цвет коже, но и уменьшает негативное воздействие ионизирующего излучения. В первые годы после катастрофы у темных особей было больше шансов выжить и дать потомство.
За прошедшие десятилетия сменилось множество поколений и темная окраска закрепилась как видовая норма в загрязненных районах. Это классический пример действия естественного отбора, где радиация выступила мощным эволюционным фактором.
© Фото : Public DomainКвакша дальневосточная
© Фото : Public Domain
Квакша дальневосточная
Не менее удивительные открытия преподнесли ученым существа куда более скромные — микроскопические почвенные черви-нематоды. Профессор биологии из Нью-Йоркского университета Мэтью Рокман с коллегами собирал образцы в зоне и сравнивал геномы червей из радиоактивных и чистых почв.
К их изумлению, в ДНК обитателей зараженных территорий не было обнаружено следов радиационных повреждений. Эти крошечные создания оказались практически неуязвимы, невероятно быстро выработав устойчивость в процессе эволюции.
Волки с противораковым щитом
Исследования больших хищников принесли не менее впечатляющие результаты. Биологи из Принстонского университета, начавшие изучать чернобыльских волков еще в 2014 году, с помощью GPS-ошейников с дозиметрами отслеживали их перемещения и уровень получаемого излучения.
© AP Photo / Sergiy GaschakВолк в лесу Чернобыльской зоны отчуждения
© AP Photo / Sergiy Gaschak
Волк в лесу Чернобыльской зоны отчуждения
Анализы крови поразили: иммунная система этих волков, регулярно получающих дозу, в шесть раз превышающую предельно допустимую для человека, обеспечивает повышенную устойчивость к онкологическим заболеваниям. Механизм этой естественной "противораковой защиты" остается загадкой для науки.
Параллельные исследования коснулись и популяций одичавших собак, потомков домашних питомцев, оставленных жителями при эвакуации. Профессор Тимоти Муссо с коллегами провели масштабный генетический анализ более 300 особей. Оказалось, что их геном значительно отличается от генома обычных собак в других регионах, демонстрируя уникальные мутации.
Пока ученые не могут с уверенностью сказать, как именно эти изменения повлияли на животных, но сам факт формирования особой генетической структуры говорит о мощном давлении среды.
© Фото : Dogs of ChernobylЧернобыльская собака
© Фото : Dogs of Chernobyl
Чернобыльская собака
Мутации и антиоксиданты
Адаптивные процессы не обошли стороной и пернатых. Международная команда ученых под руководством эколога Тимоти Муссо еще в 2014 году обнаружила, что у птиц, гнездящихся в районах с высоким радиационным фоном, повышена выработка антиоксидантов в организме.
Эти вещества играют ключевую роль в защите клеток от повреждений, вызванных радиацией. Это указывает на то, что естественный отбор благоприятствует особям с более эффективной биохимической защитой.
Однако ученые предостерегают от излишне оптимистичных выводов. Нужно помнить и о мрачных первых годах после аварии, когда радиация выступала не как мягкий эволюционный фактор, а как грубый мутаген, вызывающий чудовищные генетические сбои.
Мертвая зона Чернобыля
Только в 1990 году родилось около 400 телят и поросят с серьезными пороками развития: дефектами морды, лишними конечностями, аномальной окраской. Большинство таких животных погибали в течение нескольких часов после рождения. Коровы, потреблявшие зараженный корм, давали радиоактивное молоко. Последствия катастрофы будут сказываться еще десятки лет.