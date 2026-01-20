https://ria.ru/20260120/bude-glimt-manchester-siti-smotret-onlayn-2069077123.html
"Буде-Глимт" — "Манчестер Сити": смотреть онлайн матч ЛЧ 20 января
"Буде-Глимт" — "Манчестер Сити": смотреть онлайн матч ЛЧ 20 января - РИА Новости Спорт, 20.01.2026
"Буде-Глимт" — "Манчестер Сити": смотреть онлайн матч ЛЧ 20 января
Прямая трансляция матча доступна в онлайн-кинотеатре Okko. Следить за игрой также возможно в матч-центре РИА Новости Спорт. РИА Новости Спорт, 20.01.2026
2026-01-20T20:00:00+03:00
2026-01-20T20:00:00+03:00
2026-01-20T20:00:00+03:00
футбол
будё-глимт
манчестер сити
лига чемпионов уефа
спорт
анонсы и трансляции матчей
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/11/1973285992_0:0:1080:608_1920x0_80_0_0_07aacd23e845d112f3a93032257c8336.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/11/1973285992_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_1d4934754fc072eb9a7a1e5bcee1ae1f.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
будё-глимт, манчестер сити, лига чемпионов уефа, спорт, анонсы и трансляции матчей
Футбол, Будё-Глимт, Манчестер Сити, Лига чемпионов УЕФА, Спорт, Анонсы и трансляции матчей