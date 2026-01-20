Рейтинг@Mail.ru
"Брюгге" — "Кайрат": смотреть онлайн матч Лиги чемпионов 20 января
Футбол
 
18:00 20.01.2026
"Брюгге" — "Кайрат": смотреть онлайн матч Лиги чемпионов 20 января
"Брюгге" — "Кайрат": смотреть онлайн матч Лиги чемпионов 20 января
Прямая трансляция матча доступна в онлайн-кинотеатре Okko. Следить за игрой также возможно в матч-центре РИА Новости Спорт. РИА Новости Спорт, 20.01.2026
брюгге, кайрат, лига чемпионов уефа
"Брюгге" — "Кайрат": смотреть онлайн матч Лиги чемпионов 20 января

Мяч Лиги чемпионов УЕФА
Мяч Лиги чемпионов УЕФА - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© Фотография из соцсетей
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. "Брюгге" и "Кайрат" встретятся в матче седьмого тура Лиги чемпионов УЕФА.

Во сколько начало

Встреча состоится 20 января и начнется в 18:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн

Прямая трансляция матча доступна в онлайн-кинотеатре Okko. Следить за игрой также возможно в матч-центре РИА Новости Спорт.
Лига чемпионов УЕФА
20 января 2026 • начало в 18:30
Завершен
Кайрат
1 : 4
Брюгге
90‎’‎ • Адилет Садыбеков
(Aleksandr Mrynskiy)
32‎’‎ • Aleksandar Stankovic
38‎’‎ • Ханс Ванакен
(Роберто Сейс)
74‎’‎ • Ромео Вермант
(Mamadou Diakhon)
84‎’‎ • Брэндон Мехеле
(Ханс Ванакен)
Календарь Турнирная таблица История встреч
 
Футбол Брюгге Кайрат Лига чемпионов 2025-2026
 
Матч-центр
 
