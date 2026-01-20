https://ria.ru/20260120/bryugge-kayrat-smotret-onlayn-2069077764.html
"Брюгге" — "Кайрат": смотреть онлайн матч Лиги чемпионов 20 января
"Брюгге" — "Кайрат": смотреть онлайн матч Лиги чемпионов 20 января - РИА Новости Спорт, 20.01.2026
"Брюгге" — "Кайрат": смотреть онлайн матч Лиги чемпионов 20 января
Прямая трансляция матча доступна в онлайн-кинотеатре Okko. Следить за игрой также возможно в матч-центре РИА Новости Спорт. РИА Новости Спорт, 20.01.2026
