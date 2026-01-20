https://ria.ru/20260120/bolgariya-2069026993.html
Президент Болгарии подал в отставку
Президент Болгарии Румен Радев во вторник подал заявление об отставке в Конституционный суд страны, сообщает Болгарское национальное телевидение (БНТ). РИА Новости, 20.01.2026
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости.
Президент Болгарии Румен Радев во вторник подал заявление об отставке в Конституционный суд страны, сообщает Болгарское национальное телевидение (БНТ)
Накануне Радев
объявил, что уйдет в отставку, чтобы иметь возможность участвовать в досрочных выборах в Народное собрание.
Полномочия главы государства перейдут к вице-президенту Илияне Йотовой.
Конституция не устанавливает срок, в течение которого судьи должны вынести решение. По мнению экспертов, задержки с принятием решения не ожидается. Специалист по конституционному праву Пламен Киров заявил БНТ, что этот вопрос может быть решен в течение двух-трех дней.
В новейшей истории Болгарии
единственный аналогичный прецедент произошел в 1993 году, когда в отставку подала вице-президент Блага Димитрова. Тогда Конституционный суд вынес решение через шесть дней.
После подтверждения отставки Радева полномочия главы государства перейдут к вице-президенту Илияне Йотовой. Она будет должна принести присягу президента перед Национальным собранием. Затем она продолжит процедуру формирования временного правительства и назначения досрочных парламентских выборов.