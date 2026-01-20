"Поступил правильно": Фетисов высказался о драке Бобровского с американцем

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости, Олег Богатов. Вратарь "Флориды Пантерз" Сергей Бобровский поступил правильно, вступившись за товарища и подравшись с американским голкипером "Сан-Хосе Шаркс" Алексом Недельковичем во время матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), заявил РИА Новости двукратный олимпийский чемпион, трехкратный обладатель Кубка Стэнли депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.