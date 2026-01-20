"Поступил правильно": Фетисов высказался о драке Бобровского с американцем

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости, Олег Богатов. Вратарь "Флориды Пантерз" Сергей Бобровский поступил правильно, вступившись за товарища и подравшись с американским голкипером "Сан-Хосе Шаркс" Алексом Недельковичем во время матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), заявил РИА Новости двукратный олимпийский чемпион, трехкратный обладатель Кубка Стэнли депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.
Игра проходила в Санрайзе в ночь на вторник. На 46-й минуте при счете 3:1 в пользу гостей у ворот "Сан-Хосе" возникла потасовка. Среди участников стычки оказался Неделькович, несколько раз ударивший хоккеиста "Флориды". Бобровский покинул ворота и заступился за своего одноклубника, вступив в драку с Недельковичем. По итогам эпизода Бобровский и Неделькович получили по пять минут штрафа за драку, а также по две минуты за выход из ворот.
"Вратари – это часть команды, Сергей Бобровский сразу отреагировал на то, что происходило у ворот соперника. Он поступил абсолютно правильно. И ничего страшного в этом нет", - сказал Фетисов.
Бобровскому 37 лет. В 34 матчах сезона он одержал 19 побед и отразил 87,5% бросков.