"Поступил правильно": Фетисов высказался о драке Бобровского с американцем
10:18 20.01.2026
"Поступил правильно": Фетисов высказался о драке Бобровского с американцем
"Поступил правильно": Фетисов высказался о драке Бобровского с американцем
"Поступил правильно": Фетисов высказался о драке Бобровского с американцем

Фетисов считает, что Бобровский поступил правильно, подравшись вратарем

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости, Олег Богатов. Вратарь "Флориды Пантерз" Сергей Бобровский поступил правильно, вступившись за товарища и подравшись с американским голкипером "Сан-Хосе Шаркс" Алексом Недельковичем во время матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), заявил РИА Новости двукратный олимпийский чемпион, трехкратный обладатель Кубка Стэнли депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.
Игра проходила в Санрайзе в ночь на вторник. На 46-й минуте при счете 3:1 в пользу гостей у ворот "Сан-Хосе" возникла потасовка. Среди участников стычки оказался Неделькович, несколько раз ударивший хоккеиста "Флориды". Бобровский покинул ворота и заступился за своего одноклубника, вступив в драку с Недельковичем. По итогам эпизода Бобровский и Неделькович получили по пять минут штрафа за драку, а также по две минуты за выход из ворот.
"Вратари – это часть команды, Сергей Бобровский сразу отреагировал на то, что происходило у ворот соперника. Он поступил абсолютно правильно. И ничего страшного в этом нет", - сказал Фетисов.
Бобровскому 37 лет. В 34 матчах сезона он одержал 19 побед и отразил 87,5% бросков.
Сергей Бобровский - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Русский вратарь подрался с американцем! Бобровский отомстил за подлость
Вчера, 07:15
 
Хоккей Спорт Вячеслав Фетисов Госдума РФ Сергей Бобровский Алекс Неделькович Флорида Пантерз Сан-Хосе Шаркс Национальная хоккейная лига (НХЛ)
 
