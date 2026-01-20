Игровой блогер TheDRZJ* заочно арестован в России за оправдание терроризма

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Игровой блогер Андрей Хестанов* (TheDRZJ*) заочно арестован в России и объявлен в международный розыск по делу о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности либо публичном оправдании терроризма или его пропаганде, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.