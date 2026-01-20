Рейтинг@Mail.ru
Игровой блогер TheDRZJ* заочно арестован в России за оправдание терроризма - РИА Новости, 20.01.2026
03:21 20.01.2026
Игровой блогер TheDRZJ* заочно арестован в России за оправдание терроризма
Игровой блогер TheDRZJ* заочно арестован в России за оправдание терроризма - РИА Новости, 20.01.2026
Игровой блогер TheDRZJ* заочно арестован в России за оправдание терроризма
Игровой блогер Андрей Хестанов* (TheDRZJ*) заочно арестован в России и объявлен в международный розыск по делу о публичных призывах к осуществлению... РИА Новости, 20.01.2026
2026-01-20T03:21:00+03:00
2026-01-20T03:21:00+03:00
россия
москва
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
московский городской суд
youtube
https://ria.ru/20251229/sud-2065437199.html
https://ria.ru/20251222/lazarev-2063730495.html
россия
москва
россия, москва, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), московский городской суд, youtube
Россия, Москва, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Московский городской суд, YouTube
Игровой блогер TheDRZJ* заочно арестован в России за оправдание терроризма

РИА Новости: блогер TheDRZJ заочно арестован в России за оправдание терроризма

Наручники висят на дверной ручке
Наручники висят на дверной ручке - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Перейти в медиабанк
Наручники висят на дверной ручке . Архивное фото
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Игровой блогер Андрей Хестанов* (TheDRZJ*) заочно арестован в России и объявлен в международный розыск по делу о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности либо публичном оправдании терроризма или его пропаганде, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В них указано, что решение о заочном аресте Хестанова принял суд в Москве. Блогеру заочно предъявлено обвинение в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности либо публичном оправдании терроризма или его пропаганде, указано в документе.
Журналиста Морозова* оштрафовали за нарушение закона об иноагентах
29 декабря 2025, 15:30
29 декабря 2025, 15:30
Хестанов* объявлен в международный розыск, следует из материалов.
"Материалами дела также установлено, что (Хестанов*) от следствия скрылся", - подчеркивается в материалах. В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что блогер находится за пределами РФ, говорится в документе.
Решение о заочном аресте блогера было признано законным Московским городским судом, заключается в материалах.
Ранее Хестанов* был внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов, а его карточка появилась в базе розыске на сайте МВД РФ.
TheDRZJ* – блогер, обзорщик видеоигр и стример, более 10 лет ведет на YouTube канал с 455 тысячами подписчиков.
* Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов
Лазарева* обжаловала приговор по делу об оправдании терроризма
22 декабря 2025, 05:58
22 декабря 2025, 05:58
 
РоссияМоскваФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)Московский городской судYouTube
 
 
