Игровой блогер TheDRZJ* заочно арестован в России за оправдание терроризма

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Игровой блогер Андрей Хестанов* (TheDRZJ*) заочно арестован в России и объявлен в международный розыск по делу о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности либо публичном оправдании терроризма или его пропаганде, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В них указано, что решение о заочном аресте Хестанова принял суд в Москве. Блогеру заочно предъявлено обвинение в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности либо публичном оправдании терроризма или его пропаганде, указано в документе.
Хестанов* объявлен в международный розыск, следует из материалов.
"Материалами дела также установлено, что (Хестанов*) от следствия скрылся", - подчеркивается в материалах. В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что блогер находится за пределами РФ, говорится в документе.
Решение о заочном аресте блогера было признано законным Московским городским судом, заключается в материалах.
Ранее Хестанов* был внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов, а его карточка появилась в базе розыске на сайте МВД РФ.
TheDRZJ* – блогер, обзорщик видеоигр и стример, более 10 лет ведет на YouTube канал с 455 тысячами подписчиков.
* Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов
