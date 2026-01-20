Рейтинг@Mail.ru
Маск, Цукерберг и Безос преуспели благодаря отношениям с Трампом, пишет FT - РИА Новости, 20.01.2026
17:40 20.01.2026
Маск, Цукерберг и Безос преуспели благодаря отношениям с Трампом, пишет FT
Маск, Цукерберг и Безос преуспели благодаря отношениям с Трампом, пишет FT - РИА Новости, 20.01.2026
Маск, Цукерберг и Безос преуспели благодаря отношениям с Трампом, пишет FT
Американский предприниматель и основатель космической компании SpaceX Илон Маск, основатель Meta* Марк Цукерберг, основатель онлайн-ритейлера Amazon и... РИА Новости, 20.01.2026
в мире
сша
россия
дональд трамп
илон маск
марк цукерберг
apple
spacex
сша
россия
в мире, сша, россия, дональд трамп, илон маск, марк цукерберг, apple, spacex, amazon
В мире, США, Россия, Дональд Трамп, Илон Маск, Марк Цукерберг, Apple, SpaceX, Amazon
Маск, Цукерберг и Безос преуспели благодаря отношениям с Трампом, пишет FT

FT: Маск, Цукерберг и Кук преуспели, пользуясь хорошими отношениями с Трампом

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Американский предприниматель и основатель космической компании SpaceX Илон Маск, основатель Meta* Марк Цукерберг, основатель онлайн-ритейлера Amazon и аэрокосмической компании Blue Origin Джефф Безос и глава Apple Тип Кук преуспели в первый год второго срока президента США Дональда Трампа, пользуясь хорошими отношениями с американским лидером, следует из публикации в газете Financial Times.
Отмечается, что с тех пор, как бизнесмены посетили инаугурацию Трампа в январе 2025 года, они сохранили тесные связи с администрацией, посещали званые ужины, вносили пожертвования на проекты Белого дома и часто ездили в Вашингтон, обещая больше инвестировать внутри США.
Financial Times рассказала, как Meta* пытается задобрить Трампа
3 декабря 2024, 18:07
"Компании, у которых (ранее - ред.) были натянутые отношения с Трампом, единовременно начали пользоваться преимуществами от смягчения контроля, лояльной политики и, в некоторых случаях, выгодных государственных контрактов", - сообщается в публикации.
Financial Times указывает, что Маск увеличил свое состояние за первый год с возвращения Трампа в Белый дом примерно на 234 миллиарда долларов, Безос - на 15 миллиардов, Цукерберг - на 1,9 миллиарда, а акции Apple, 3,3 миллиона которых принадлежат Куку, выросли в цене за это время на 15%.
Дональд Трамп вступил в должность президента США во второй раз 20 января 2025 года по итогам выборов 2024 года.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
В миреСШАРоссияДональд ТрампИлон МаскМарк ЦукербергAppleSpaceXAmazon
 
 
