Маск, Цукерберг и Безос преуспели благодаря отношениям с Трампом, пишет FT

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Американский предприниматель и основатель космической компании SpaceX Илон Маск, основатель Meta* Марк Цукерберг, основатель онлайн-ритейлера Amazon и аэрокосмической компании Blue Origin Джефф Безос и глава Apple Тип Кук преуспели в первый год второго срока президента США Дональда Трампа, пользуясь хорошими отношениями с американским лидером, следует из публикации в газете Financial Times

Отмечается, что с тех пор, как бизнесмены посетили инаугурацию Трампа в январе 2025 года, они сохранили тесные связи с администрацией, посещали званые ужины, вносили пожертвования на проекты Белого дома и часто ездили в Вашингтон, обещая больше инвестировать внутри США

"Компании, у которых (ранее - ред.) были натянутые отношения с Трампом, единовременно начали пользоваться преимуществами от смягчения контроля, лояльной политики и, в некоторых случаях, выгодных государственных контрактов", - сообщается в публикации.

Financial Times указывает, что Маск увеличил свое состояние за первый год с возвращения Трампа в Белый дом примерно на 234 миллиарда долларов, Безос - на 15 миллиардов, Цукерберг - на 1,9 миллиарда, а акции Apple , 3,3 миллиона которых принадлежат Куку, выросли в цене за это время на 15%.

Дональд Трамп вступил в должность президента США во второй раз 20 января 2025 года по итогам выборов 2024 года.