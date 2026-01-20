Маск, Цукерберг и Безос преуспели благодаря отношениям с Трампом, пишет FT

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Американский предприниматель и основатель космической компании SpaceX Илон Маск, основатель Meta* Марк Цукерберг, основатель онлайн-ритейлера Amazon и аэрокосмической компании Blue Origin Джефф Безос и глава Apple Тип Кук преуспели в первый год второго срока президента США Дональда Трампа, пользуясь хорошими отношениями с американским лидером, следует из публикации в газете Financial Times.
Financial Times рассказала, как Meta* пытается задобрить Трампа
3 декабря 2024, 18:07
"Компании, у которых (ранее - ред.) были натянутые отношения с Трампом, единовременно начали пользоваться преимуществами от смягчения контроля, лояльной политики и, в некоторых случаях, выгодных государственных контрактов", - сообщается в публикации.
Дональд Трамп вступил в должность президента США во второй раз 20 января 2025 года по итогам выборов 2024 года.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Роналду, Безос и Маск пришли на ужин в Белом доме
19 ноября 2025, 04:26