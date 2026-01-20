"Все возможно": Бестемьянова о желании Трусовой выступить на Олимпиаде

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова, комментируя желание фигуристки Александры Игнатовой (Трусовой) провести весь следующий олимпийский цикл, включая участие в Олимпиаде-2030, заявила РИА Новости, что возраст спортсменки позволяет выполнить эту задачу.