https://ria.ru/20260120/bestemjanova-2069140116.html
"Все возможно": Бестемьянова о желании Трусовой выступить на Олимпиаде
"Все возможно": Бестемьянова о желании Трусовой выступить на Олимпиаде - РИА Новости Спорт, 20.01.2026
"Все возможно": Бестемьянова о желании Трусовой выступить на Олимпиаде
Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова, комментируя желание фигуристки Александры Игнатовой (Трусовой) провести весь следующий олимпийский... РИА Новости Спорт, 20.01.2026
2026-01-20T19:31:00+03:00
2026-01-20T19:31:00+03:00
2026-01-20T21:15:00+03:00
фигурное катание
спорт
наталья бестемьянова
александра игнатова (трусова)
этери тутберидзе
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0f/1972833357_0:0:3042:1711_1920x0_80_0_0_c680d7f0d48b6e0a9e4cfa1822682a90.jpg
https://ria.ru/20260120/trusova-2069130191.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0f/1972833357_156:0:2887:2048_1920x0_80_0_0_2c2ea542149277042243427451bdd924.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, наталья бестемьянова, александра игнатова (трусова), этери тутберидзе
Фигурное катание, Спорт, Наталья Бестемьянова, Александра Игнатова (Трусова), Этери Тутберидзе
"Все возможно": Бестемьянова о желании Трусовой выступить на Олимпиаде
Бестемьянова считает, что Трусова при желании сможет выступить на Олимпиаде