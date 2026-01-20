Рейтинг@Mail.ru
"Все возможно": Бестемьянова о желании Трусовой выступить на Олимпиаде - РИА Новости Спорт, 20.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Фигурное катание/коньки - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Фигурное катание
 
19:31 20.01.2026 (обновлено: 21:15 20.01.2026)
https://ria.ru/20260120/bestemjanova-2069140116.html
"Все возможно": Бестемьянова о желании Трусовой выступить на Олимпиаде
"Все возможно": Бестемьянова о желании Трусовой выступить на Олимпиаде - РИА Новости Спорт, 20.01.2026
"Все возможно": Бестемьянова о желании Трусовой выступить на Олимпиаде
Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова, комментируя желание фигуристки Александры Игнатовой (Трусовой) провести весь следующий олимпийский... РИА Новости Спорт, 20.01.2026
2026-01-20T19:31:00+03:00
2026-01-20T21:15:00+03:00
фигурное катание
спорт
наталья бестемьянова
александра игнатова (трусова)
этери тутберидзе
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0f/1972833357_0:0:3042:1711_1920x0_80_0_0_c680d7f0d48b6e0a9e4cfa1822682a90.jpg
https://ria.ru/20260120/trusova-2069130191.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0f/1972833357_156:0:2887:2048_1920x0_80_0_0_2c2ea542149277042243427451bdd924.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, наталья бестемьянова, александра игнатова (трусова), этери тутберидзе
Фигурное катание, Спорт, Наталья Бестемьянова, Александра Игнатова (Трусова), Этери Тутберидзе
"Все возможно": Бестемьянова о желании Трусовой выступить на Олимпиаде

Бестемьянова считает, что Трусова при желании сможет выступить на Олимпиаде

© РИА Новости / Алексей ДаничевАлександра Игнатова (Трусова)
Александра Игнатова (Трусова) - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев
Александра Игнатова (Трусова). Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова, комментируя желание фигуристки Александры Игнатовой (Трусовой) провести весь следующий олимпийский цикл, включая участие в Олимпиаде-2030, заявила РИА Новости, что возраст спортсменки позволяет выполнить эту задачу.
Ранее 21-летняя фигуристка сообщила, что возвращается в спорт под руководством Этери Тутберидзе. По информации источника РИА Новости, Трусова намерена провести весь следующий олимпийский цикл, включая участие в Олимпиаде-2030 во Французских Альпах.
«
"А почему нет? Она молодая, сильная, будет тренироваться, тогда продержится этот цикл. Сейчас другой возрастной ценз, молодые девчонки могут столкнуться с пубертатом. В данный момент абсолютно фантастическая Алиса Двоеглазова, но мы не знаем, что будет на следующий год", - сказала Бестемьянова.
Александра Трусова - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Трусова рассказала, кто повлиял на ее возвращение в спорт
Вчера, 18:45
 
Фигурное катаниеСпортНаталья БестемьяноваАлександра Игнатова (Трусова)Этери Тутберидзе
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Шанхайские Драконы
    Спартак Москва
    1
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Лада
    Барыс
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Кайрат
    Брюгге
    1
    4
  • Футбол
    Завершен
    Буде-Глимт
    Манчестер Сити
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Олимпиакос
    Байер
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Интер М
    Арсенал
    1
    3
  • Футбол
    Завершен
    Реал Мадрид
    Монако
    6
    1
  • Футбол
    Завершен
    Тоттенхэм
    Боруссия Д
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Спортинг
    ПСЖ
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Вильярреал
    Аякс
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    ФК Копенгаген
    Наполи
    1
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала