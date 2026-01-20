Лукашенко призвал белорусов быть бережливыми

МИНСК, 20 янв - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на вручении символа Государственного знака качества представителям предприятий, продукция которых удостоена этой высокой оценки по итогам 2025 года, призвал белорусов быть бережливыми и напомнил лауреатам об ответственности, сообщила пресс-служба главы государства.
"В декабре минувшего года во время послания белорусскому народу и Национальному собранию мною обозначена в числе приоритетных задач на пятилетку, помимо качества, еще и бережливость. Это очень важно для нас. Снижение затрат, разумная экономия, жесткая производственная дисциплина - непрерывные и очень важные процессы. Нам надо быть ответственными хозяевами на своем предприятии, в своей стране, в жизни. И тогда у нас получится", - сказал президент.
Он поблагодарил лауреатов за выдающиеся результаты. "На ближайший год на каждом лежит колоссальная ответственность. За умение мотивировать остальных, честно конкурировать, делиться передовым опытом и управленческими технологиями. Ведь именно за лидером тянутся остальные, особенно молодежь", - сказал Лукашенко.
Он надеется, что церемония награждения вдохновит всех на новые свершения.
"Новогодние и колядные праздники закончились, со снежными метелями и крещенскими морозами успешно справились - наступает время конкретных дел для достижения конкретных результатов. Пусть сегодняшняя церемония вдохновит всех нас, тружеников Беларуси, на новые профессиональные свершения. Если вы будете успешными, будет успешной и наша Беларусь", - сказал глава государства.
Указ об учреждении Государственного знака качества президент подписал в январе 2024 года. Знак представляет собой пятиугольник красного цвета, в центре которого расположено стилизованное изображение перевернутой буквы "К" и надпись "Беларусь".
Государственный знак качества за 2025 год присвоен, в частности, легковому автомобилю марки BELGEE модели Х50, зерноуборочному самоходному комбайну GS12А1 производства "Гомсельмаша". Из продовольственных товаров знаком отмечены "Рулет "Мясной орех из индейки" производства "Агрокомбинат "Дзержинский", мороженое пломбир в вафельном стаканчике "1962" производства Кобринского маслодельно-сыродельного завода, молоко сгущенное "Егорка" Рогачевского молочноконсервного комбината, шоколад "Любимая Аленка" кондитерской фабрики "Коммунарка".
