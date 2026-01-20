Рейтинг@Mail.ru
Лукашенко призвал белорусов быть бережливыми - РИА Новости, 20.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:26 20.01.2026
https://ria.ru/20260120/belorussiya-2069123261.html
Лукашенко призвал белорусов быть бережливыми
Лукашенко призвал белорусов быть бережливыми - РИА Новости, 20.01.2026
Лукашенко призвал белорусов быть бережливыми
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на вручении символа Государственного знака качества представителям предприятий, продукция которых удостоена этой... РИА Новости, 20.01.2026
2026-01-20T18:26:00+03:00
2026-01-20T18:26:00+03:00
белоруссия
александр лукашенко
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1f/1862191167_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1f2b0ba5b143317f82b14ed5cb129b9a.jpg
https://ria.ru/20260101/belorussija-2065917639.html
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1f/1862191167_29:0:2760:2048_1920x0_80_0_0_c1ca030313c6d521e474934637bc4d4c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белоруссия, александр лукашенко, в мире
Белоруссия, Александр Лукашенко, В мире
Лукашенко призвал белорусов быть бережливыми

Лукашенко призвал белорусов быть ответственными хозяевами

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МИНСК, 20 янв - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на вручении символа Государственного знака качества представителям предприятий, продукция которых удостоена этой высокой оценки по итогам 2025 года, призвал белорусов быть бережливыми и напомнил лауреатам об ответственности, сообщила пресс-служба главы государства.
"В декабре минувшего года во время послания белорусскому народу и Национальному собранию мною обозначена в числе приоритетных задач на пятилетку, помимо качества, еще и бережливость. Это очень важно для нас. Снижение затрат, разумная экономия, жесткая производственная дисциплина - непрерывные и очень важные процессы. Нам надо быть ответственными хозяевами на своем предприятии, в своей стране, в жизни. И тогда у нас получится", - сказал президент.
Он поблагодарил лауреатов за выдающиеся результаты. "На ближайший год на каждом лежит колоссальная ответственность. За умение мотивировать остальных, честно конкурировать, делиться передовым опытом и управленческими технологиями. Ведь именно за лидером тянутся остальные, особенно молодежь", - сказал Лукашенко.
Он надеется, что церемония награждения вдохновит всех на новые свершения.
"Новогодние и колядные праздники закончились, со снежными метелями и крещенскими морозами успешно справились - наступает время конкретных дел для достижения конкретных результатов. Пусть сегодняшняя церемония вдохновит всех нас, тружеников Беларуси, на новые профессиональные свершения. Если вы будете успешными, будет успешной и наша Беларусь", - сказал глава государства.
Указ об учреждении Государственного знака качества президент подписал в январе 2024 года. Знак представляет собой пятиугольник красного цвета, в центре которого расположено стилизованное изображение перевернутой буквы "К" и надпись "Беларусь".
Государственный знак качества за 2025 год присвоен, в частности, легковому автомобилю марки BELGEE модели Х50, зерноуборочному самоходному комбайну GS12А1 производства "Гомсельмаша". Из продовольственных товаров знаком отмечены "Рулет "Мясной орех из индейки" производства "Агрокомбинат "Дзержинский", мороженое пломбир в вафельном стаканчике "1962" производства Кобринского маслодельно-сыродельного завода, молоко сгущенное "Егорка" Рогачевского молочноконсервного комбината, шоколад "Любимая Аленка" кондитерской фабрики "Коммунарка".
Девушка идет по улице в Гродно - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
Лукашенко объявил 2026-й Годом белорусской женщины
1 января, 10:28
 
БелоруссияАлександр ЛукашенкоВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала