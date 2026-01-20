https://ria.ru/20260120/basketbol-2069160226.html
"Енисей" обыграл "Нижний Новгород" в матче Единой лиги ВТБ
"Енисей" обыграл "Нижний Новгород" в матче Единой лиги ВТБ - РИА Новости Спорт, 20.01.2026
"Енисей" обыграл "Нижний Новгород" в матче Единой лиги ВТБ
Баскетболисты красноярского "Енисея" на выезде обыграли "Нижний Новгород" в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. РИА Новости Спорт, 20.01.2026
"Енисей" обыграл "Нижний Новгород" в матче Единой лиги ВТБ
«Енисей» одержал третью победу подряд в Единой лиге ВТБ