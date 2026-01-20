Рейтинг@Mail.ru
"Енисей" обыграл "Нижний Новгород" в матче Единой лиги ВТБ - РИА Новости Спорт, 20.01.2026
Баскетбол
 
21:06 20.01.2026 (обновлено: 21:39 20.01.2026)
"Енисей" обыграл "Нижний Новгород" в матче Единой лиги ВТБ
"Енисей" обыграл "Нижний Новгород" в матче Единой лиги ВТБ
Баскетболисты красноярского "Енисея" на выезде обыграли "Нижний Новгород" в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. РИА Новости Спорт, 20.01.2026
баскетбол
спорт
нижний новгород
енисей
уникс
единая лига втб
спорт, нижний новгород, енисей, уникс, единая лига втб
Баскетбол, Спорт, Нижний Новгород, Енисей, УНИКС, Единая Лига ВТБ
"Енисей" обыграл "Нижний Новгород" в матче Единой лиги ВТБ

«Енисей» одержал третью победу подряд в Единой лиге ВТБ

Баскетбольный мяч
Баскетбольный мяч - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© freepik
Баскетбольный мяч. Архивное фото
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Баскетболисты красноярского "Енисея" на выезде обыграли "Нижний Новгород" в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
Встреча прошла в Нижнем Новгороде и завершилась со счетом 76:55 (22:17, 15:14, 21:13, 18:11) в пользу гостей, в составе которых больше всех очков набрал Дмитрий Сонько (18), также дабл-дабл в активе Егора Рыжова (17 очков, 10 подборов). У "Нижнего Новгорода" самым результативным игроком стал Айзея Вашингтон (11 очков).
Единая Лига ВТБ
20 января 2026 • начало в 19:00
Завершен
Нижний Новгород
55 : 76
Енисей
"Енисей" выиграл третий матч кряду в лиге и идет на седьмом месте в таблице, имея в своем активе 9 побед при 12 поражениях. "Нижний Новгород" (6-17) располагается на девятой строчке.
В следующем матче "Нижний Новгород" 24 января на выезде сыграет против казанского УНИКСа, а "Енисей" в этот же день в гостях встретится с екатеринбургским "Уралмашем".
"Голден Стэйт" нанес поражение "Майами" в матче НБА
Баскетбол
 
