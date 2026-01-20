https://ria.ru/20260120/avtomobilist-sibir-smotret-onlayn-2069065455.html
"Автомобилист" — "Сибирь": смотреть онлайн матч КХЛ 20 января
"Автомобилист" — "Сибирь": смотреть онлайн матч КХЛ 20 января - РИА Новости Спорт, 20.01.2026
"Автомобилист" — "Сибирь": смотреть онлайн матч КХЛ 20 января
"Автомобилист" и "Сибирь" встретятся в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. РИА Новости Спорт, 20.01.2026
2026-01-20T15:45:00+03:00
2026-01-20T15:45:00+03:00
2026-01-20T15:45:00+03:00
хоккей
автомобилист
сибирь
континентальная хоккейная лига (кхл)
анонсы и трансляции матчей
спорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0e/1989186947_0:335:1281:1055_1920x0_80_0_0_7b3df7cf2ed7e8dac445abd98e419ccf.png
https://ria.ru/20260119/shulak-2068804285.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0e/1989186947_0:215:1281:1175_1920x0_80_0_0_fb0abc027ceeab791ee01489b7e80686.png
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
автомобилист, сибирь, континентальная хоккейная лига (кхл), анонсы и трансляции матчей, спорт
Хоккей, Автомобилист, Сибирь, Континентальная хоккейная лига (КХЛ), Анонсы и трансляции матчей, Спорт