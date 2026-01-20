Рейтинг@Mail.ru
Правозащитник обратился к премьеру Австралии из-за угрозы жизни Королевой
18:26 20.01.2026 (обновлено: 18:31 20.01.2026)
Правозащитник обратился к премьеру Австралии из-за угрозы жизни Королевой
в мире
австралия
россия
квинсленд
иван мельников
в мире, австралия, россия, квинсленд, иван мельников
В мире, Австралия, Россия, Квинсленд, Иван Мельников
Правозащитник обратился к премьеру Австралии из-за угрозы жизни Королевой

Мельников обратился к премьеру Австралии Албанезе из-за состояния Киры Королевой

© Фото : соцсети Киры КоролевойКира Королева
Кира Королева - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© Фото : соцсети Киры Королевой
Кира Королева. Архивное фото
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Вице-президент Российского отделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников обратился к премьер-министру Австралии Энтони Албанезе с обращением об опасности жизни и здоровью заключенной в Австралии Киры Королевой.
В июле 2024 года полиция Австралии арестовала супружескую пару с российскими паспортами по подозрению в якобы шпионаже в пользу России. По версии следствия, Кира Королёва, состоявшая в австралийских вооруженных силах, использовала отпуск якобы для "тайной поездки" в Россию и, находясь там, попросила мужа, который остался в Австралии, войти в ее официальный рабочий аккаунт и переслать некую информацию.
"Состояние здоровья (Киры Королёвой – ред.) вызывает большую озабоченность в настоящий момент. По предварительной информации, у неё в очередной раз обострилось заболевание сердца в результате отсутствия необходимой медицинской помощи, опухают ноги и в том числе колено, также имеется подозрение на онкологическое заболевание глаза. По предварительной информации от врачей, к которым я обращался – это может свидетельствовать об опасности образования тромбов и привести к летальному исходу без необходимой мед. помощи", – говорится в предоставленном Мельниковым РИА Новости обращении.
Мельников отметил, что к нему обратились родственники Королёвой.
"В соответствии с симптомами, о которых она сообщила, и в результате нехватки витаминов, солнца, свежего воздуха может привести к ухудшению заболевания, вплоть до крайне тяжелых форм... Несколько раз в течение года я писал о данных обстоятельствах омбудсменам Австралии и штата Квинсленд, однако никто из омбудсменов так и не посетил гражданку Королёву и не принял никаких действий по помощи в оказании медицинской помощи", – заявил правозащитник в обращении.
Содержание подозреваемой в ненасильственном преступлении женщины с официальным местом жительства в СИЗО вызывает вопросы, тем более – если заключение наносит вред её здоровью, считает Мельников.
"Мог быть назначен домашний арест или залог… Прошу Вас оказать содействие в восстановлении нарушенных права гражданки России Киры Королёвой, принять меры по проведению ей необходимой диагностики состояния её здоровья с последующим назначением необходимой терапии, с целью оказания квалифицированной медицинской помощи", – говорится в обращении Мельникова Албанезе.
Первое слушание по делу россиян состоялось в конце сентября 2024 года, а затем австралийский суд несколько раз переносил заседание, на котором должно было быть оглашено обвинительное заключение по делу. Последний раз это произошло 7 ноября 2025 года, поскольку федеральные прокуроры запросили дополнительное время для рассмотрения доказательств. Очередное судебное слушание перенесено на февраль.
Посольство России в Австралии заявляло РИА Новости, что распространение информации об аресте граждан РФ в Австралии по обвинению в попытке шпионажа делается ради новой волны антироссийской паранойи.
В миреАвстралияРоссияКвинслендИван Мельников
 
 
