Движение Карапетяна пообещало создать сотни тысяч рабочих мест в Армении

ЕРЕВАН, 20 янв – РИА Новости. Возглавляемое находящимся в Ереване под домашним арестом предпринимателем и меценатом Самвелом Карапетяном движение "По-нашему" представило экономическую программу, пообещав создать в Армении 300 тысяч рабочих мест за пять лет.

"За пять лет мы создадим 300 тысяч рабочих мест по всей стране", - заявил на презентации программы координатор движения Нарек Карапетян.

По его словам, для достижения этой цели необходимы индустриализация страны и приток инвестиций. "У нас есть программа индустриализации", - заявил Карапетян. Он также заявил о необходимости освобождения от налогов малого бизнеса, чтобы дать ему возможность расти.

По словам координатора движения, команда Карапетяна намерена также сформировать систему, позволяющую снизить цены на лекарства, гарантировать закупки у фермером урожая путем создания закупочных станций, обеспечить 20 тысяч доступных квартир для молодых и многодетных семей.

Владельцу компании "Ташир Групп" Карапетяну в Армении предъявили обвинения и арестовали его после того, как предприниматель заявил о поддержке Армянской апостольской церкви (ААЦ) на фоне нападок со стороны властей. Сам бизнесмен вину не признал и назвал армянское руководство несостоятельным. Его позиция в поддержку церкви вызвала недовольство премьера страны Никола Пашиняна , который разместил в Facebook * несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви.

Карапетян вкладывает много средств в развитие Армении. Основные направления благотворительной деятельности фонда " Ташир " - сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция церквей и храмов, развитие здравоохранения и медицины. Кроме того, часть средств идет на поддержку массового и юношеского спорта, развитие культуры и искусства, реализацию социальных программ, помощь нуждающимся, включая малообеспеченные семьи, инвалидов. Фонд строит и ремонтирует учебные заведения, а также реализует образовательные программы.