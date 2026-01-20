Более 167 тыс животных перевезли на рейсах "Аэрофлота" и "России" за год

https://ria.ru/20260120/aeroflot-2068971026.html
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. В течение 2025 года 167 609 животных было перевезено на рейсах "Аэрофлота" (включая рейсы авиакомпании iFly в рамках программы "мокрого лизинга") и авиакомпании "Россия", сообщает пресс-служба "Аэрофлота".
Отмечается, что более 127 тысяч животных было перевезено в салоне самолета, включая 4,4 тысячи в рамках услуги перевозки на соседнем кресле. И более 40 тысяч — в багажных отсеках, где поддерживается комфортная температура. Пик перевозок пришелся на август — свыше 20,6 тысячи животных.
"В числе экзотических видов животных, которые были перевезены в багажных отсеках: амурские тигры, бурый медведь, полярный волк, кустарниковая собака, эму, сокол-балобан, павлины, пингвины, норки, скаты, акулы, фламинго, приматы тамарин и галаго", – сообщили в пресс-службе.
Как напоминается в сообщении, в конце сентября в аэропорту Шереметьево "Аэрофлот" открыл отдельную стойку регистрации для пассажиров с животными. В декабре через специальную стойку было оформлено уже более 2,6 тысячи питомцев.