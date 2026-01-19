Посадочный модуль китайского корабля "Шэньчжоу-20" вернулся на Землю

ПЕКИН, 19 янв - РИА Новости. Посадочный модуль китайского космического корабля "Шэньчжоу-20", который ранее задержался на орбите из-за повреждений космическим мусором, успешно возвращен на Землю, передает в понедельник Центральное телевидение Китая.
"Посадочный модуль космического корабля Шэньчжоу-20 успешно приземлился на посадочной площадке Дунфэн (в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая - ред.)", - говорится в сообщении.
Первого ноября 2025 года корабль "Шэньчжоу-21" с тремя космонавтами прибыл на станцию "Тяньгун", 4 ноября состоялась церемония передачи управления орбитальной станцией новому экипажу, после чего 5 ноября экипаж "Шэньчжоу-20" должен был вернуться на Землю. Однако возвращение после выполнения полугодовой миссии было отложено из-за столкновения мелкого комического мусора с кораблем, оно состоялось 14 ноября при помощи космического корабля "Шэньчжоу-21". Корабль "Шэньчжоу-20" продолжал находиться на станции. 25 ноября Китай отправил к станции космический пилотируемый корабль "Шэньчжоу-22" без экипажа, который в дальнейшем будет использован для возвращения на Землю космонавтов, прибывших на станцию на "Шэньчжоу-21".
Китай начал строительство национальной орбитальной станции "Тяньгун" 29 апреля 2021 года, когда на орбиту был успешно выведен основной модуль "Тяньхэ", сборка основной конфигурации станции была завершена 3 ноября 2022 года. Базовую конфигурацию станции "Тяньгун" Т-образной формы теперь составляют основной отсек "Тяньхэ" и состыкованные с ним два лабораторных модуля "Вэньтянь" и "Мэнтянь". Три объекта вместе весят примерно 69 тонн. Общее жилое пространство станции достигает примерно 110 кубометров, на ней одновременно могут находиться три космонавта или шесть человек во время смены экипажа. Спроектированный эксплуатационный ресурс станции рассчитан на 15 лет, до 2038 года.
