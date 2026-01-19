https://ria.ru/20260119/zemletryasenie-2068702339.html
В Кашмире произошло землетрясение
В Кашмире произошло землетрясение - РИА Новости, 19.01.2026
В Кашмире произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,9 зафиксировано в северо-западной части Кашмира, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 19.01.2026
2026-01-19T09:42:00+03:00
2026-01-19T09:42:00+03:00
2026-01-19T09:42:00+03:00
в мире
кашмир
европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/16/1941489062_0:0:3008:1692_1920x0_80_0_0_0e82fa559c4d176ceca274347b8a41a3.jpg
https://ria.ru/20260119/zemletryasenie-2068678843.html
кашмир
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/16/1941489062_341:0:3008:2000_1920x0_80_0_0_c50ab5484adebc17523b8d0a076c8453.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, кашмир, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
В мире, Кашмир, Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC)
В Кашмире произошло землетрясение
В Кашмире произошло землетрясение магнитудой 5,9