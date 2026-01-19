Рейтинг@Mail.ru
В Кашмире произошло землетрясение - РИА Новости, 19.01.2026
09:42 19.01.2026
В Кашмире произошло землетрясение
В Кашмире произошло землетрясение - РИА Новости, 19.01.2026
В Кашмире произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,9 зафиксировано в северо-западной части Кашмира, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 19.01.2026
2026-01-19T09:42:00+03:00
2026-01-19T09:42:00+03:00
в мире
кашмир
европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
кашмир
в мире, кашмир, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
В мире, Кашмир, Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC)
В Кашмире произошло землетрясение

В Кашмире произошло землетрясение магнитудой 5,9

МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,9 зафиксировано в северо-западной части Кашмира, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Землетрясение зафиксировано в 06.21 по времени UTC (09.21 мск) в 271 километре от пакистанского города Баттаграм с населением свыше 700 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 35 километров.
Информации о разрушениях не поступало.
Сейсмограф - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
В Бурятии произошло землетрясение
04:57
 
В миреКашмирЕвропейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC)
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
