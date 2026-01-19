Рейтинг@Mail.ru
Захарова уступила шестой ракетке мира на Australian Open
Теннис
 
07:45 19.01.2026
Захарова уступила шестой ракетке мира на Australian Open
Захарова уступила шестой ракетке мира на Australian Open - РИА Новости Спорт, 19.01.2026
Захарова уступила шестой ракетке мира на Australian Open
Российская теннисистка Анастасия Захарова уступила американке Джессике Пегуле в матче первого круга Открытого чемпионата Австралии, проходящего на хардовых...
теннис
спорт
анастасия захарова
джессика пегула
кори гауфф
женская теннисная ассоциация (wta)
australian open
спорт, анастасия захарова, джессика пегула, кори гауфф, женская теннисная ассоциация (wta), australian open
Теннис, Спорт, Анастасия Захарова, Джессика Пегула, Кори Гауфф, Женская теннисная ассоциация (WTA), Australian Open
Захарова уступила шестой ракетке мира на Australian Open

Захарова проиграла шестой ракетке мира Пегуле в первом раунде Australian Open

МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Российская теннисистка Анастасия Захарова уступила американке Джессике Пегуле в матче первого круга Открытого чемпионата Австралии, проходящего на хардовых кортах Мельбурна.
Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:1 в пользу посеянной под шестым номером Пегулы. Захарова занимает 105-е место в рейтинге WTA. Соперницы провели на корте 1 час 6 минут.
Турниры Большого шлема
Australian Open WTA
19 января 2026 • начало в 06:10
Завершен
Джессика Пегула
2 : 06:26:1
Анастасия Захарова
Календарь Турнирная таблица История встреч
Во втором раунде шестая ракетка мира сыграет с соотечественницей Маккартни Кесслер.
Результаты других матчей:
Кори Гауфф (США, 3-й номер посева) - Камилла Рахимова (Узбекистан) - 6:2, 6:3;
Магда Линетт (Польша) - Эмма Наварро (США, 15) - 3:6, 6:3, 6:3;
София Кенин (США, 27) - Пейтон Стирнс (США) - 3:6, 2:6;
Клара Таусон (Дания, 14) - Далма Галфи (Венгрия) - 6:3, 6:3.
Даниил Медведев - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
Медведев с победы стартовал на Australian Open
ТеннисСпортАнастасия ЗахароваДжессика ПегулаКори ГауффЖенская теннисная ассоциация (WTA)Australian Open
 
