https://ria.ru/20260119/zakharova-2068688042.html
Захарова уступила шестой ракетке мира на Australian Open
Захарова уступила шестой ракетке мира на Australian Open - РИА Новости Спорт, 19.01.2026
Захарова уступила шестой ракетке мира на Australian Open
Российская теннисистка Анастасия Захарова уступила американке Джессике Пегуле в матче первого круга Открытого чемпионата Австралии, проходящего на хардовых... РИА Новости Спорт, 19.01.2026
2026-01-19T07:45:00+03:00
2026-01-19T07:45:00+03:00
2026-01-19T07:45:00+03:00
теннис
спорт
анастасия захарова
джессика пегула
кори гауфф
женская теннисная ассоциация (wta)
australian open
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/17/1873628120_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_adfbfd06d4d4511fd17f7a1fd9f98498.png
https://ria.ru/20260119/medvedev-2068686158.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/17/1873628120_178:0:1600:1066_1920x0_80_0_0_4ba4fd579e715f96f95011e78cc83a94.png
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, анастасия захарова, джессика пегула, кори гауфф, женская теннисная ассоциация (wta), australian open
Теннис, Спорт, Анастасия Захарова, Джессика Пегула, Кори Гауфф, Женская теннисная ассоциация (WTA), Australian Open
Захарова уступила шестой ракетке мира на Australian Open
Захарова проиграла шестой ракетке мира Пегуле в первом раунде Australian Open