Захарова пошутила об анекдотичности политики Евросоюза - РИА Новости, 19.01.2026
14:33 19.01.2026
Захарова пошутила об анекдотичности политики Евросоюза
Анекдотичность политики Евросоюза компенсирует тот недостаток юмора в заявлениях институтов ЕС, на который, по информации СМИ, жалуются в Брюсселе, с иронией... РИА Новости, 19.01.2026
в мире, брюссель, россия, мария захарова, евросоюз
В мире, Брюссель, Россия, Мария Захарова, Евросоюз
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМария Захарова
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 19 янв – РИА Новости. Анекдотичность политики Евросоюза компенсирует тот недостаток юмора в заявлениях институтов ЕС, на который, по информации СМИ, жалуются в Брюсселе, с иронией отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее издание Politico со ссылкой на неназванного чиновника ЕС сообщило, что, как считают в Евросоюзе, институты блока недостаточно шутят в публичных заявлениях, и это плохо отражается на возможности донесения европейской точки зрения.
"На мой взгляд, недостаток шуток с лихвой компенсируется анекдотичностью политики ЕС. И без юмора обхохочешься", - написала в своем Telegram-канале Захарова, комментируя эту публикацию.
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
Захарова сравнила Запад с бешеным ежиком
17 января, 23:09
 
В миреБрюссельРоссияМария ЗахароваЕвросоюз
 
 
