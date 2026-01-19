https://ria.ru/20260119/vzryvy-2068836381.html
В двух украинских областях прогремели взрывы
В двух украинских областях прогремели взрывы - РИА Новости, 19.01.2026
В двух украинских областях прогремели взрывы
В Днепропетровске и Харькове прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги, передает телеканал "Общественное". РИА Новости, 19.01.2026
2026-01-19T16:40:00+03:00
2026-01-19T16:40:00+03:00
2026-01-19T17:51:00+03:00
в мире
днепропетровск
харьков
харьковская область
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/08/2060559514_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_824739147fc2c60c656d1edabceed715.jpg
https://ria.ru/20260118/ukraina-2068647491.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
днепропетровск
харьков
харьковская область
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/08/2060559514_105:126:1075:853_1920x0_80_0_0_ce35ff91679ce5e9955a0a52bf7fa659.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, днепропетровск, харьков, харьковская область, вооруженные силы украины, украина
В мире, Днепропетровск, Харьков, Харьковская область, Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Украина
В двух украинских областях прогремели взрывы
В Днепропетровске и Харькове прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги