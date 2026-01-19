Рейтинг@Mail.ru
В двух украинских областях прогремели взрывы
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
16:40 19.01.2026 (обновлено: 17:51 19.01.2026)
В двух украинских областях прогремели взрывы
В Днепропетровске и Харькове прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги, передает телеканал "Общественное". РИА Новости, 19.01.2026
2026-01-19T16:40:00+03:00
2026-01-19T17:51:00+03:00
в мире
днепропетровск
харьков
харьковская область
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
украина
в мире, днепропетровск, харьков, харьковская область, вооруженные силы украины, украина
В мире, Днепропетровск, Харьков, Харьковская область, Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Украина
В двух украинских областях прогремели взрывы

В Днепропетровске и Харькове прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги

© Фото : ГСЧС УкраиныУкраинские пожарные
Украинские пожарные
© Фото : ГСЧС Украины
Украинские пожарные. Архивное фото
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. В Днепропетровске и Харькове прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги, передает телеканал "Общественное".
Сообщения о звуках детонации в этих городах поступили с интервалом пять минут.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
Пушилин рассказал об укреплении буферной зоны в Днепропетровской области
18 января, 20:16
Чуть позднее взрывы также раздались в Павлограде, пишут СМИ.
По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в Днепропетровской и Харьковской областях объявили воздушную тревогу.
В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДнепропетровскХарьковХарьковская областьВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
