Рейтинг@Mail.ru
Вертинская опровергла сообщения о проблемах с отоплением в ее доме - РИА Новости, 19.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:55 19.01.2026
https://ria.ru/20260119/vertinskaja-2068859551.html
Вертинская опровергла сообщения о проблемах с отоплением в ее доме
Вертинская опровергла сообщения о проблемах с отоплением в ее доме - РИА Новости, 19.01.2026
Вертинская опровергла сообщения о проблемах с отоплением в ее доме
Заслуженная артистка РСФСР, российская актриса театра и кино, Марианна Вертинская опровергла сообщения о проблемах с отоплением с конца прошлого года в ее доме... РИА Новости, 19.01.2026
2026-01-19T17:55:00+03:00
2026-01-19T17:55:00+03:00
происшествия
рсфср
москва
марианна вертинская
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/13/2068859922_0:259:1611:1165_1920x0_80_0_0_bbdcde8e83e95480daddf2b8eba7987d.jpg
https://ria.ru/20251109/rospotrebnadzor-2053734764.html
рсфср
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/13/2068859922_0:212:1607:1418_1920x0_80_0_0_72c4f833df56645389176dc4f18e4e30.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, рсфср, москва, марианна вертинская
Происшествия, РСФСР, Москва, Марианна Вертинская
Вертинская опровергла сообщения о проблемах с отоплением в ее доме

Вертинская опровергла данные о проблемах с отоплением в ее доме на Старом Арбате

© РИА Новости / Валерий Левитин | Перейти в медиабанкАктриса Марианна Вертинская
Актриса Марианна Вертинская - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
© РИА Новости / Валерий Левитин
Перейти в медиабанк
Актриса Марианна Вертинская. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Заслуженная артистка РСФСР, российская актриса театра и кино, Марианна Вертинская опровергла сообщения о проблемах с отоплением с конца прошлого года в ее доме на Старом Арбате в Москве.
Ранее в Telegram-канале "Осторожно, Москва" сообщили, что жильцы дома на Старом Арбате, где проживает Вертинская, рассказали о том, что с конца прошлого года у них появились проблемы с отоплением, а источником тепла в квартире актрисы якобы служит только новый обогреватель.
"У меня проблем с отоплением нет, у меня полдня только не было отопления, а потом стали без конца звонить, я комментарии никому не даю", - сказала Вертинская, отвечая на вопрос о том, есть ли в доме, где она проживает, проблемы с отоплением.
Ребенок греет руки у батареи в квартире - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
В Роспотребнадзоре рассказали, что делать при отсутствии отопления
9 ноября 2025, 03:03
 
ПроисшествияРСФСРМоскваМарианна Вертинская
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала