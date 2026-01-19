https://ria.ru/20260119/vertinskaja-2068859551.html
Вертинская опровергла сообщения о проблемах с отоплением в ее доме
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Заслуженная артистка РСФСР, российская актриса театра и кино, Марианна Вертинская опровергла сообщения о проблемах с отоплением с конца прошлого года в ее доме на Старом Арбате в Москве.
Ранее в Telegram-канале "Осторожно, Москва" сообщили, что жильцы дома на Старом Арбате, где проживает Вертинская
, рассказали о том, что с конца прошлого года у них появились проблемы с отоплением, а источником тепла в квартире актрисы якобы служит только новый обогреватель.
"У меня проблем с отоплением нет, у меня полдня только не было отопления, а потом стали без конца звонить, я комментарии никому не даю", - сказала Вертинская, отвечая на вопрос о том, есть ли в доме, где она проживает, проблемы с отоплением.