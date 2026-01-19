Рейтинг@Mail.ru
Великобритания удвоит контингент войск в норвежской Арктике - РИА Новости, 19.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:30 19.01.2026 (обновлено: 23:33 19.01.2026)
https://ria.ru/20260119/velikobritanija-2068912844.html
Великобритания удвоит контингент войск в норвежской Арктике
Великобритания удвоит контингент войск в норвежской Арктике - РИА Новости, 19.01.2026
Великобритания удвоит контингент войск в норвежской Арктике
Великобритания за три года удвоит до двух тысяч человек свой контингент морских пехотинцев, размещенный в норвежской Арктике, заявила в понедельник глава МИД... РИА Новости, 19.01.2026
2026-01-19T23:30:00+03:00
2026-01-19T23:33:00+03:00
в мире
великобритания
норвегия
арктика
вмф рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/03/2002837224_0:166:2400:1516_1920x0_80_0_0_1279ae8e177fe7bdd5e605a1b0800323.jpg
https://ria.ru/20260119/grenlandija-2068804137.html
https://ria.ru/20260119/daniya-2068902592.html
великобритания
норвегия
арктика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/03/2002837224_0:0:2138:1603_1920x0_80_0_0_b9c60e6ac27af99e70950f1ce7c6094d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, великобритания, норвегия, арктика, вмф рф
В мире, Великобритания, Норвегия, Арктика, ВМФ РФ
Великобритания удвоит контингент войск в норвежской Арктике

Лондон за 3 года удвоит численность морской пехоты в норвежской Арктике

© Фото : UK MOD © Crown copyright / Corporal C EdenБританские военнослужащие
Британские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
© Фото : UK MOD © Crown copyright / Corporal C Eden
Британские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЛОНДОН, 19 янв - РИА Новости. Великобритания за три года удвоит до двух тысяч человек свой контингент морских пехотинцев, размещенный в норвежской Арктике, заявила в понедельник глава МИД страны Иветт Купер.
"Более 50 лет королевская морская пехота проводит подготовку в норвежской Арктике. Мы укрепим это обязательство, удвоив численность морской пехоты с 1000 до 2000 человек в течение трех лет", - заявила Купер, выступая в британском парламенте.
Датские военные в порту Нуука, Гренландия - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
В Гренландию прибудет большое число датских военных, сообщают СМИ
Вчера, 14:34
Министр напомнила, что осенью прошлого года Объединенные экспедиционные силы (Joint Expeditionary Force, JEF) под руководством Великобритании перебросили тысячи военнослужащих, в том числе более 1,7 тысячи британских военнослужащих, десятки кораблей, транспортных средств и самолетов из Прибалтики в Исландию.
"Великобритания планирует принять участие в ряде учений в северной Атлантике и на крайнем севере в течение 2026 года", - добавила Купер.
Она также напомнила, что Великобритания и Норвегия в прошлом году подписали соглашение, в рамках которого корабли ВМС Норвегии присоединятся к британским миссиям над северной Атлантикой по "отслеживанию подводных лодок" ВМФ России.
В декабре британское минобороны заявило, что ВМС Британии и Норвегии будут использовать группу из восьми британских и пяти норвежских фрегатов типа 26 британского производства. Корабли будут патрулировать участок вод между Гренландией, Исландией и Великобританией, "отслеживая военно-морскую активность России".
Кроме того, в рамках соглашения, названного Lunna House agreement, Великобритания присоединится к норвежской программе по разработке беспилотных тральщиков, направит морских пехотинцев на учения в Норвегии в условиях минусовых температур и примет на вооружение новые норвежские ракеты для морского боя.
Ларс Лёкке Расмуссен - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
Глава МИД Дании рассказал, зачем страна отправила войска в Гренландию
Вчера, 21:24
 
В миреВеликобританияНорвегияАрктикаВМФ РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала