Великобритания удвоит контингент войск в норвежской Арктике
Лондон за 3 года удвоит численность морской пехоты в норвежской Арктике
ЛОНДОН, 19 янв - РИА Новости. Великобритания за три года удвоит до двух тысяч человек свой контингент морских пехотинцев, размещенный в норвежской Арктике, заявила в понедельник глава МИД страны Иветт Купер.
"Более 50 лет королевская морская пехота проводит подготовку в норвежской Арктике
. Мы укрепим это обязательство, удвоив численность морской пехоты с 1000 до 2000 человек в течение трех лет", - заявила Купер, выступая в британском парламенте.
Министр напомнила, что осенью прошлого года Объединенные экспедиционные силы (Joint Expeditionary Force, JEF) под руководством Великобритании
перебросили тысячи военнослужащих, в том числе более 1,7 тысячи британских военнослужащих, десятки кораблей, транспортных средств и самолетов из Прибалтики
в Исландию
.
"Великобритания планирует принять участие в ряде учений в северной Атлантике и на крайнем севере в течение 2026 года", - добавила Купер.
Она также напомнила, что Великобритания и Норвегия
в прошлом году подписали соглашение, в рамках которого корабли ВМС Норвегии присоединятся к британским миссиям над северной Атлантикой по "отслеживанию подводных лодок" ВМФ России
.
В декабре британское минобороны заявило, что ВМС Британии и Норвегии будут использовать группу из восьми британских и пяти норвежских фрегатов типа 26 британского производства. Корабли будут патрулировать участок вод между Гренландией
, Исландией и Великобританией, "отслеживая военно-морскую активность России".
Кроме того, в рамках соглашения, названного Lunna House agreement, Великобритания присоединится к норвежской программе по разработке беспилотных тральщиков, направит морских пехотинцев на учения в Норвегии в условиях минусовых температур и примет на вооружение новые норвежские ракеты для морского боя.