Рейтинг@Mail.ru
Мощный удар по ВСУ: что поразили российские военные - РИА Новости, 19.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:23 19.01.2026 (обновлено: 16:12 19.01.2026)
https://ria.ru/20260119/udar-2068801690.html
Мощный удар по ВСУ: что поразили российские военные
Мощный удар по ВСУ: что поразили российские военные - РИА Новости, 19.01.2026
Мощный удар по ВСУ: что поразили российские военные
ВСУ пожалели, что вообще решились на это. В ответ на атаки по гражданским объектам российские Вооруженные силы ударили по военной инфраструктуре противника... РИА Новости, 19.01.2026
2026-01-19T14:23:00+03:00
2026-01-19T16:12:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0c/1998822982_0:0:1590:895_1920x0_80_0_0_b38cb423e9be2e451b33d0f228bc4439.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0c/1998822982_0:0:1284:963_1920x0_80_0_0_323dd4032ba8c82ea2772a8581794721.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60

Мощный удар по ВСУ: что поразили российские военные

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны России | Перейти в медиабанкРакета, выпущенная оперативно-тактическим комплексом "Искандер" по объектам военной инфраструктуры ВСУ
Ракета, выпущенная оперативно-тактическим комплексом Искандер по объектам военной инфраструктуры ВСУ - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны России
Перейти в медиабанк
Ракета, выпущенная оперативно-тактическим комплексом "Искандер" по объектам военной инфраструктуры ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. ВСУ пожалели, что вообще решились на это. В ответ на атаки по гражданским объектам российские Вооруженные силы ударили по военной инфраструктуре противника. Какие цели поразили?

Мощные удары в 152 районах

Под атакой оказались места запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также объекты энергетики и транспортной инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ, сообщило в понедельник Минобороны России.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение местам запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, объектам энергетики и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 152 районах", — говорится в сводке ведомства.

Неожиданный прилет

Некоторые подробности российских ударов раскрыл РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. В частности, он сообщил об атаке по цеху Харьковского тракторного завода, где производилась сборка дронов для ВСУ.
© REUTERS / Sofiia GatilovaУкраинские пожарные тушат пожар в Харькове
Украинские пожарные тушат пожар в Харькове - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
© REUTERS / Sofiia Gatilova
Украинские пожарные тушат пожар в Харькове
"Был прилет по цеху на территории Харьковского тракторного завода, где занимались сборкой БПЛА", — рассказал Лебедев.
Также подпольщик сообщил о поражении в Сумской области аэродрома, откуда запускали дроны для атак на российские регионы.
"В Конотопе нанесен удар по аэродрому. Он <...> постоянно использовался для запусков БПЛА с реактивными двигателями в направлении Курской и Брянской областей", — сказал подпольщик.

"Упырь" взламывает оборону

Тяжелые боевые дроны "Упырь" помогли российским штурмовым подразделениям подавить сопротивление военных ВСУ на Купянском направлении спецоперации, следует из сообщения Минобороны России.
© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкБоевые действия Вооруженных сил РФ против ВСУ
Боевые действия вооруженных сил РФ против ВСУ - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
Боевые действия Вооруженных сил РФ против ВСУ
Расчет ударных БПЛА подразделения группировки войск "Запад", применив "Упырь" на оптоволокне с осколочно-фугасными зарядами, уничтожили подземный опорный пункт с живой силой подразделения ВСУ в зоне проведения СВО в Купянском районе Харьковской области.
"На кадрах, выполнив снаряжение дрона и взлет, оператор, используя складки местности, провел беспилотник в разведанный район и точным ударом во входную часть опорного пункта поджег и обрушил укрепление с укрывшимися в нем украинскими боевиками, тем самым обеспечив продвижение штурмовых подразделений бригады", — говорится на сайте ведомства.

"Скат" наводит — "Солнцепек" выжигает

Прекрасно проявили себя и войска беспилотных систем и на других направлениях.
Благодаря слаженным действиям боевых подразделений, расчет БПЛА "Скат-350М" группировки войск "Центр" обеспечил уничтожение опорного пункта формирований ВСУ на Красноармейском направлении.
© РИА Новости / Александр Мельников | Перейти в медиабанкТяжелая огнеметная система ТОС-1А "Солнцепек"
Тяжелая огнеметная система ТОС-1А Солнцепек - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
© РИА Новости / Александр Мельников
Перейти в медиабанк
Тяжелая огнеметная система ТОС-1А "Солнцепек"
"Дроноводы выявили укрепленные позиции украинских боевиков и передали точные координаты расчету "Солнцепека". После наведения на цель военнослужащие выполнили серию пусков термобарических реактивных боеприпасов на дальности свыше 15 километров", — рассказал телеграмм-канал МО.
Операторы группировки войск "Запад" уничтожили подземные опорные пункты и живую силу ВСУ в Купянском районе Харьковской области.
Расчеты БПЛА группировки "Центр" поразили артиллерийскую установку врага на Красноармейском направлении.
Группы воздушного прикрытия ликвидировали тяжелые гексакоптеры ВСУ в небе над Запорожской областью.
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа операторов БПЛА в зоне СВО
Боевая работа операторов БПЛА в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Боевая работа операторов БПЛА в зоне СВО
Также боевые расчеты дронов ликвидировали минометы на замаскированных огневых позициях, ударный дрон и антенну-ретранслятор противника в Сумской области, сообщили в ведомстве.

Огненный град

Не отстают от дроноводов и артиллеристы: военнослужащие группировки "Восток" огненным смерчем РСЗО "Град" накрыли сеть укрепленных опорных пунктов противника в лесополосах Запорожской области.
Бойцы Южной группировки войск успешно отработали "Градом" по району сосредоточения ВСУ в ДНР, поразив три автомобиля, полевой склад боеприпасов и до 20 военнослужащих.
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа РСЗО "Град" группировки войск "Центр" в зоне СВО
Боевая работа РСЗО Град группировки войск Центр в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Боевая работа РСЗО "Град" группировки войск "Центр" в зоне СВО
Расчет РСЗО "Ураган" 61-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты в составе группировки войск "Центр" уничтожил живую силу и технику формирований ВСУ на Красноармейском направлении, сообщает МО.
В целом российские ВС продолжают успешно атаковать противника на всех направлениях боевого соприкосновения, приближая выполнения всех целей СВО.
 
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала