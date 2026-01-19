Мощный удар по ВСУ: что поразили российские военные

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. ВСУ пожалели, что вообще решились на это. В ответ на атаки по гражданским объектам российские Вооруженные силы ударили по военной инфраструктуре противника. Какие цели поразили?
Мощные удары в 152 районах
Под атакой оказались места запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также объекты энергетики и транспортной инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ, сообщило в понедельник Минобороны России.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение местам запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, объектам энергетики и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 152 районах", — говорится в сводке ведомства.
Неожиданный прилет
Некоторые подробности российских ударов раскрыл РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. В частности, он сообщил об атаке по цеху Харьковского тракторного завода, где производилась сборка дронов для ВСУ.
© REUTERS / Sofiia GatilovaУкраинские пожарные тушат пожар в Харькове
© REUTERS / Sofiia Gatilova
Украинские пожарные тушат пожар в Харькове
"Был прилет по цеху на территории Харьковского тракторного завода, где занимались сборкой БПЛА", — рассказал Лебедев.
Также подпольщик сообщил о поражении в Сумской области аэродрома, откуда запускали дроны для атак на российские регионы.
"В Конотопе нанесен удар по аэродрому. Он <...> постоянно использовался для запусков БПЛА с реактивными двигателями в направлении Курской и Брянской областей", — сказал подпольщик.
"Упырь" взламывает оборону
Тяжелые боевые дроны "Упырь" помогли российским штурмовым подразделениям подавить сопротивление военных ВСУ на Купянском направлении спецоперации, следует из сообщения Минобороны России.
© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкБоевые действия Вооруженных сил РФ против ВСУ
Боевые действия Вооруженных сил РФ против ВСУ
Расчет ударных БПЛА подразделения группировки войск "Запад", применив "Упырь" на оптоволокне с осколочно-фугасными зарядами, уничтожили подземный опорный пункт с живой силой подразделения ВСУ в зоне проведения СВО в Купянском районе Харьковской области.
"На кадрах, выполнив снаряжение дрона и взлет, оператор, используя складки местности, провел беспилотник в разведанный район и точным ударом во входную часть опорного пункта поджег и обрушил укрепление с укрывшимися в нем украинскими боевиками, тем самым обеспечив продвижение штурмовых подразделений бригады", — говорится на сайте ведомства.
"Скат" наводит — "Солнцепек" выжигает
Прекрасно проявили себя и войска беспилотных систем и на других направлениях.
Благодаря слаженным действиям боевых подразделений, расчет БПЛА "Скат-350М" группировки войск "Центр" обеспечил уничтожение опорного пункта формирований ВСУ на Красноармейском направлении.
© РИА Новости / Александр Мельников | Перейти в медиабанкТяжелая огнеметная система ТОС-1А "Солнцепек"
Тяжелая огнеметная система ТОС-1А "Солнцепек"
"Дроноводы выявили укрепленные позиции украинских боевиков и передали точные координаты расчету "Солнцепека". После наведения на цель военнослужащие выполнили серию пусков термобарических реактивных боеприпасов на дальности свыше 15 километров", — рассказал телеграмм-канал МО.
Операторы группировки войск "Запад" уничтожили подземные опорные пункты и живую силу ВСУ в Купянском районе Харьковской области.
Расчеты БПЛА группировки "Центр" поразили артиллерийскую установку врага на Красноармейском направлении.
Группы воздушного прикрытия ликвидировали тяжелые гексакоптеры ВСУ в небе над Запорожской областью.
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа операторов БПЛА в зоне СВО
Боевая работа операторов БПЛА в зоне СВО
Также боевые расчеты дронов ликвидировали минометы на замаскированных огневых позициях, ударный дрон и антенну-ретранслятор противника в Сумской области, сообщили в ведомстве.
Огненный град
Не отстают от дроноводов и артиллеристы: военнослужащие группировки "Восток" огненным смерчем РСЗО "Град" накрыли сеть укрепленных опорных пунктов противника в лесополосах Запорожской области.
Бойцы Южной группировки войск успешно отработали "Градом" по району сосредоточения ВСУ в ДНР, поразив три автомобиля, полевой склад боеприпасов и до 20 военнослужащих.
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа РСЗО "Град" группировки войск "Центр" в зоне СВО
Боевая работа РСЗО "Град" группировки войск "Центр" в зоне СВО
Расчет РСЗО "Ураган" 61-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты в составе группировки войск "Центр" уничтожил живую силу и технику формирований ВСУ на Красноармейском направлении, сообщает МО.
В целом российские ВС продолжают успешно атаковать противника на всех направлениях боевого соприкосновения, приближая выполнения всех целей СВО.