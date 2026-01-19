Мощный удар по ВСУ: что поразили российские военные

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. ВСУ пожалели, что вообще решились на это. В ответ на атаки по гражданским объектам российские Вооруженные силы ударили по военной инфраструктуре противника. Какие цели поразили?

Мощные удары в 152 районах

Под атакой оказались места запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также объекты энергетики и транспортной инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ, сообщило в понедельник Минобороны России.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение местам запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, объектам энергетики и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 152 районах", — говорится в сводке ведомства.

Неожиданный прилет

Некоторые подробности российских ударов раскрыл РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. В частности, он сообщил об атаке по цеху Харьковского тракторного завода, где производилась сборка дронов для ВСУ.

© REUTERS / Sofiia Gatilova Украинские пожарные тушат пожар в Харькове © REUTERS / Sofiia Gatilova Украинские пожарные тушат пожар в Харькове

"Был прилет по цеху на территории Харьковского тракторного завода, где занимались сборкой БПЛА", — рассказал Лебедев.

Также подпольщик сообщил о поражении в Сумской области аэродрома, откуда запускали дроны для атак на российские регионы.

"В Конотопе нанесен удар по аэродрому. Он <...> постоянно использовался для запусков БПЛА с реактивными двигателями в направлении Курской и Брянской областей", — сказал подпольщик.

"Упырь" взламывает оборону

Тяжелые боевые дроны "Упырь" помогли российским штурмовым подразделениям подавить сопротивление военных ВСУ на Купянском направлении спецоперации, следует из сообщения Минобороны России.

Расчет ударных БПЛА подразделения группировки войск "Запад", применив "Упырь" на оптоволокне с осколочно-фугасными зарядами, уничтожили подземный опорный пункт с живой силой подразделения ВСУ в зоне проведения СВО в Купянском районе Харьковской области.

"На кадрах, выполнив снаряжение дрона и взлет, оператор, используя складки местности, провел беспилотник в разведанный район и точным ударом во входную часть опорного пункта поджег и обрушил укрепление с укрывшимися в нем украинскими боевиками, тем самым обеспечив продвижение штурмовых подразделений бригады", — говорится на сайте ведомства.

"Скат" наводит — "Солнцепек" выжигает

Прекрасно проявили себя и войска беспилотных систем и на других направлениях.

Благодаря слаженным действиям боевых подразделений, расчет БПЛА "Скат-350М" группировки войск "Центр" обеспечил уничтожение опорного пункта формирований ВСУ на Красноармейском направлении.

"Дроноводы выявили укрепленные позиции украинских боевиков и передали точные координаты расчету "Солнцепека". После наведения на цель военнослужащие выполнили серию пусков термобарических реактивных боеприпасов на дальности свыше 15 километров", — рассказал телеграмм-канал МО.

Операторы группировки войск "Запад" уничтожили подземные опорные пункты и живую силу ВСУ в Купянском районе Харьковской области.

Расчеты БПЛА группировки "Центр" поразили артиллерийскую установку врага на Красноармейском направлении.

Группы воздушного прикрытия ликвидировали тяжелые гексакоптеры ВСУ в небе над Запорожской областью.

Также боевые расчеты дронов ликвидировали минометы на замаскированных огневых позициях, ударный дрон и антенну-ретранслятор противника в Сумской области, сообщили в ведомстве.

Огненный град

Не отстают от дроноводов и артиллеристы: военнослужащие группировки "Восток" огненным смерчем РСЗО "Град" накрыли сеть укрепленных опорных пунктов противника в лесополосах Запорожской области.

Бойцы Южной группировки войск успешно отработали "Градом" по району сосредоточения ВСУ в ДНР, поразив три автомобиля, полевой склад боеприпасов и до 20 военнослужащих.

Расчет РСЗО "Ураган" 61-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты в составе группировки войск "Центр" уничтожил живую силу и технику формирований ВСУ на Красноармейском направлении, сообщает МО.