Турция нанесла удары по курдам в Сирии, заявили в СДС - РИА Новости, 19.01.2026
21:53 19.01.2026
Турция нанесла удары по курдам в Сирии, заявили в СДС
Беспилотники Турецких ВВС нанесли удары на южной окраине города эль-Хасаке на северо-востоке Сирии, утверждается в заявлении пресс-службы курдских формирований... РИА Новости, 19.01.2026
в мире
сирия
эль-хасаке
россия
сирийские демократические силы
турция
сирия
эль-хасаке
россия
турция
в мире, сирия, эль-хасаке, россия, сирийские демократические силы, турция
В мире, Сирия, Эль-Хасаке, Россия, Сирийские демократические силы, Турция
Турция нанесла удары по курдам в Сирии, заявили в СДС

Сирийские курды сообщают, что ВВС Турции нанесли по ним удары в эль-Хасаке

БЕЙРУТ, 19 янв - РИА Новости. Беспилотники Турецких ВВС нанесли удары на южной окраине города эль-Хасаке на северо-востоке Сирии, утверждается в заявлении пресс-службы курдских формирований "Сирийские демократические силы" (СДС).
"Турецкие беспилотники нанесли удары по горе Кезван к югу от города эль-Хасаке, позиция также подверглась артиллерийскому обстрелу", - говорится в заявлении.
Бойцы Сирийских демократических сил (СДС) - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
Сирийские войска атаковали курдов, несмотря на перемирие, заявили в СДС
Вчера, 16:29
В командовании СДС также заявили, что курдским отрядам удалось отразить атаки правительственных сил Сирии в направлении населенного пункта аль-Алия, в результате сирийские военные понесли потери в личном составе и военной технике.
Армия Сирии ранее заявила, что взяла под контроль город аш-Шаддади и одноименную тюрьму, где содержатся тысячи боевиков ИГ* в провинции эль-Хасаке.
Командование СДС в понедельник обвинило сирийскую армию в атаках на курдские позиции в провинции Ракка вопреки достигнутому в воскресенье соглашению, отметив, что действия армии угрожают серьезной дестабилизацией на северо-востоке Сирии. Командование армии в свое очередь заявило, что отдельные отряды Рабочей партии Курдистана (РПК) и сторонников прежних властей Сирии предпринимают попытки сорвать соглашение о прекращении огня атаками на сирийскую армию.
* Запрещенная в России террористическая организация
Вид на Дамаск, Сирия - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
В Сирии штурмуют тюрьму, где содержатся тысячи боевиков ИГ*
Вчера, 16:46
 
В миреСирияЭль-ХасакеРоссияСирийские демократические силыТурция
 
 
