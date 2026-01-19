Турция нанесла удары по курдам в Сирии, заявили в СДС

БЕЙРУТ, 19 янв - РИА Новости. Беспилотники Турецких ВВС нанесли удары на южной окраине города эль-Хасаке на северо-востоке Сирии, утверждается в заявлении пресс-службы курдских формирований "Сирийские демократические силы" (СДС).

Армия Сирии ранее заявила, что взяла под контроль город аш-Шаддади и одноименную тюрьму, где содержатся тысячи боевиков ИГ* в провинции эль-Хасаке.