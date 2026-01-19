Турция нанесла удары по курдам в Сирии, заявили в СДС

БЕЙРУТ, 19 янв - РИА Новости. Беспилотники Турецких ВВС нанесли удары на южной окраине города эль-Хасаке на северо-востоке Сирии, утверждается в заявлении пресс-службы курдских формирований "Сирийские демократические силы" (СДС).
"Турецкие беспилотники нанесли удары по горе Кезван к югу от города эль-Хасаке, позиция также подверглась артиллерийскому обстрелу", - говорится в заявлении.
В командовании СДС также заявили, что курдским отрядам удалось отразить атаки правительственных сил Сирии в направлении населенного пункта аль-Алия, в результате сирийские военные понесли потери в личном составе и военной технике.
Армия Сирии ранее заявила, что взяла под контроль город аш-Шаддади и одноименную тюрьму, где содержатся тысячи боевиков ИГ* в провинции эль-Хасаке.
Командование СДС в понедельник обвинило сирийскую армию в атаках на курдские позиции в провинции Ракка вопреки достигнутому в воскресенье соглашению, отметив, что действия армии угрожают серьезной дестабилизацией на северо-востоке Сирии. Командование армии в свое очередь заявило, что отдельные отряды Рабочей партии Курдистана (РПК) и сторонников прежних властей Сирии предпринимают попытки сорвать соглашение о прекращении огня атаками на сирийскую армию.
* Запрещенная в России террористическая организация