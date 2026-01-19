Стало известно, когда Трусова собралась возобновить карьеру

МОСКВА, 19 янв – РИА Новости, Влад Жуков. Серебряный призер Олимпийских игр 2022 года по фигурному катанию Александра Игнатова (Трусова) запланировала полноценное возвращение в спорт летом 2024 года, когда готовилась к контрольным прокатам сборной России, сообщил РИА Новости источник, близкий к ситуации.

Летом 2024 года источник РИА Новости сообщил, что Трусова, пропустившая к тому моменту полтора сезона, планирует участвовать в контрольных прокатах. После выступления она продолжила участвовать в ледовых шоу, а в августе 2025-го у нее родился сын Михаил.