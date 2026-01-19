Рейтинг@Mail.ru
Стало известно, когда Трусова собралась возобновить карьеру
Фигурное катание
Фигурное катание
 
16:48 19.01.2026
Стало известно, когда Трусова собралась возобновить карьеру
Стало известно, когда Трусова собралась возобновить карьеру - РИА Новости Спорт, 19.01.2026
Стало известно, когда Трусова собралась возобновить карьеру
Серебряный призер Олимпийских игр 2022 года по фигурному катанию Александра Игнатова (Трусова) запланировала полноценное возвращение в спорт летом 2024 года
фигурное катание
спорт
александра игнатова (трусова)
этери тутберидзе
спорт, александра игнатова (трусова), этери тутберидзе
Фигурное катание, Спорт, Александра Игнатова (Трусова), Этери Тутберидзе
Стало известно, когда Трусова собралась возобновить карьеру

Трусова запланировала возвращение в спорт летом 2024 года

Александра Игнатова
Александра Игнатова - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Александра Игнатова. Архивное фото
МОСКВА, 19 янв – РИА Новости, Влад Жуков. Серебряный призер Олимпийских игр 2022 года по фигурному катанию Александра Игнатова (Трусова) запланировала полноценное возвращение в спорт летом 2024 года, когда готовилась к контрольным прокатам сборной России, сообщил РИА Новости источник, близкий к ситуации.
В понедельник источник РИА Новости сообщил, что Трусова возобновила спортивную подготовку под руководством заслуженного тренера России Этери Тутберидзе.
Летом 2024 года источник РИА Новости сообщил, что Трусова, пропустившая к тому моменту полтора сезона, планирует участвовать в контрольных прокатах. После выступления она продолжила участвовать в ледовых шоу, а в августе 2025-го у нее родился сын Михаил.
«
"Возвращение Александры именно в таком формате планировалось давно, летом 2024 года, - отметил источник. – При подготовке к контрольным прокатам план был именно такой".
Александра Игнатова (Трусова) - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
Трусова выступит на чемпионате России по прыжкам
Вчера, 12:38
 
Фигурное катание, Александра Игнатова (Трусова), Этери Тутберидзе
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
