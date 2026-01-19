https://ria.ru/20260119/trusova-2068838357.html
Стало известно, когда Трусова собралась возобновить карьеру
Стало известно, когда Трусова собралась возобновить карьеру
Серебряный призер Олимпийских игр 2022 года по фигурному катанию Александра Игнатова (Трусова) запланировала полноценное возвращение в спорт летом 2024 года,... РИА Новости Спорт, 19.01.2026
МОСКВА, 19 янв – РИА Новости, Влад Жуков. Серебряный призер Олимпийских игр 2022 года по фигурному катанию Александра Игнатова (Трусова) запланировала полноценное возвращение в спорт летом 2024 года, когда готовилась к контрольным прокатам сборной России, сообщил РИА Новости источник, близкий к ситуации.
В понедельник источник РИА Новости сообщил, что Трусова возобновила спортивную подготовку под руководством заслуженного тренера России Этери Тутберидзе
.
Летом 2024 года источник РИА Новости сообщил, что Трусова, пропустившая к тому моменту полтора сезона, планирует участвовать в контрольных прокатах. После выступления она продолжила участвовать в ледовых шоу, а в августе 2025-го у нее родился сын Михаил.
«
"Возвращение Александры именно в таком формате планировалось давно, летом 2024 года, - отметил источник. – При подготовке к контрольным прокатам план был именно такой".