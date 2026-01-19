Тихонов призвал дать олимпийским чемпионам пенсию в полмиллиона рублей

МОСКВА, 19 янв - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов заявил РИА Новости, что чемпионам Игр можно было бы дать пенсию в размере 500 тысяч рублей.
Ранее двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев в интервью Sport24 заявил, что его пенсия составляет 60 тысяч рублей. По его словам, она давно не индексировалась. Васильев отметил, что это достаточно приличные деньги, но "прожить на эту сумму нелегко".
"У меня такая же пенсия, как у всех олимпийских чемпионов - 60 тысяч. Каждый спортсмен мечтает стать олимпийским чемпионом. Любой был бы счастлив завоевать это звание. Нас, олимпийских чемпионов, на земном шаре очень мало. Думаю, можно было бы дать пенсию 500 тысяч", - сказал Тихонов.
Тихонову 79 лет. Он является четырехкратным олимпийским чемпионом в эстафете, многократным чемпионом мира по биатлону. Олимпийский результат Тихонова занесен в Книгу рекордов Гиннесса: никому из спортсменов не удавалось брать олимпийское золото четыре раза подряд.
