Тихонов призвал дать олимпийским чемпионам пенсию в полмиллиона рублей

МОСКВА, 19 янв - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов заявил РИА Новости, что чемпионам Игр можно было бы дать пенсию в размере 500 тысяч рублей.

Тихонову 79 лет. Он является четырехкратным олимпийским чемпионом в эстафете, многократным чемпионом мира по биатлону. Олимпийский результат Тихонова занесен в Книгу рекордов Гиннесса: никому из спортсменов не удавалось брать олимпийское золото четыре раза подряд.