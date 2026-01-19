Рейтинг@Mail.ru
Тихонов призвал дать олимпийским чемпионам пенсию в полмиллиона рублей
Биатлон
 
16:27 19.01.2026
Тихонов призвал дать олимпийским чемпионам пенсию в полмиллиона рублей
Тихонов призвал дать олимпийским чемпионам пенсию в полмиллиона рублей - РИА Новости Спорт, 19.01.2026
Тихонов призвал дать олимпийским чемпионам пенсию в полмиллиона рублей
Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов заявил РИА Новости, что чемпионам Игр можно было бы дать пенсию в размере 500 тысяч рублей. РИА Новости Спорт, 19.01.2026
биатлон
спорт
александр тихонов
дмитрий васильев
вокруг спорта
https://ria.ru/20251209/tikhonov-2060765714.html
спорт, александр тихонов, дмитрий васильев, вокруг спорта
Биатлон, Спорт, Александр Тихонов, Дмитрий Васильев, Вокруг спорта
Тихонов призвал дать олимпийским чемпионам пенсию в полмиллиона рублей

Тихонов: олимпийским чемпионам можно было бы дать пенсию 500 тысяч рублей

Александр Тихонов
Александр Тихонов. Архивное фото
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов заявил РИА Новости, что чемпионам Игр можно было бы дать пенсию в размере 500 тысяч рублей.
Ранее двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев в интервью Sport24 заявил, что его пенсия составляет 60 тысяч рублей. По его словам, она давно не индексировалась. Васильев отметил, что это достаточно приличные деньги, но "прожить на эту сумму нелегко".
«
"У меня такая же пенсия, как у всех олимпийских чемпионов - 60 тысяч. Каждый спортсмен мечтает стать олимпийским чемпионом. Любой был бы счастлив завоевать это звание. Нас, олимпийских чемпионов, на земном шаре очень мало. Думаю, можно было бы дать пенсию 500 тысяч", - сказал Тихонов.
Тихонову 79 лет. Он является четырехкратным олимпийским чемпионом в эстафете, многократным чемпионом мира по биатлону. Олимпийский результат Тихонова занесен в Книгу рекордов Гиннесса: никому из спортсменов не удавалось брать олимпийское золото четыре раза подряд.
Александр Тихонов - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
Идею "Игр на стероидах" продвигают безголовые, считает Тихонов
9 декабря 2025, 11:24
 
БиатлонСпортАлександр ТихоновДмитрий ВасильевВокруг спорта
 
