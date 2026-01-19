Рейтинг@Mail.ru
14:49 19.01.2026
Медведев: приложу все усилия, чтобы победить Алькараса
Медведев: приложу все усилия, чтобы победить Алькараса
спорт, австралия, australian open, даниил медведев, карлос алькарас, янник синнер, ассоциация теннисистов-профессионалов (atp)
Теннис, Спорт, Австралия, Australian Open, Даниил Медведев, Карлос Алькарас, Янник Синнер, Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP)
© Фото : Пресс-служба ATPДаниил Медведев
© Фото : Пресс-служба ATP
Даниил Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Россиянин Даниил Медведев заявил, что приложит все усилия, чтобы обыграть первую ракетку мира испанца Карлоса Алькараса или занимающего второе место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) итальянца Янника Синнера на Открытом чемпионате Австралии.
На турнире Медведев получил 11-й номер посева. Первую и вторую строчки посева заняли Алькарас и Синнер соответственно. Согласно жеребьевке, россиянин попал в верхнюю половину сетки и в случае успешного выступления может встретиться с Алькарасом в полуфинале, а с Синнером - только в финале.
"С Янником и Карлосом все сложно. Они просто играют в теннис лучше всех остальных. Но важно вот что: за карьеру я встречался со многими топ-игроками, и в отдельно взятый день победить можно любого. Я честно скажу: если сыграть с каждым из них по десять матчей, я, наверное, проиграю большую часть. Но я приложу все усилия, чтобы их победить. Из десяти встреч какие-то можно выиграть, не буду загадывать сколько, но шанс есть. У них тоже бывают неидеальные дни. Ведь мне удавалось обыгрывать их обоих на турнирах Большого шлема", - сказал Медведев на пресс-конференции.
Медведев провел восемь матчей против Алькараса и одержал две победы. Во встречах с Синнером россиянин выиграл семь раз и потерпел восемь поражений, в том числе в финале Australian Open 2024 года.
Australian Open завершится 1 февраля. Действующим победителем турнира Большого шлема в мужском одиночном разряде является Синнер.
ТеннисСпортАвстралияAustralian OpenДаниил МедведевКарлос АлькарасЯнник СиннерАссоциация теннисистов-профессионалов (ATP)
 
