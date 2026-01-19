Медведев: приложу все усилия, чтобы победить Алькараса

"С Янником и Карлосом все сложно. Они просто играют в теннис лучше всех остальных. Но важно вот что: за карьеру я встречался со многими топ-игроками, и в отдельно взятый день победить можно любого. Я честно скажу: если сыграть с каждым из них по десять матчей, я, наверное, проиграю большую часть. Но я приложу все усилия, чтобы их победить. Из десяти встреч какие-то можно выиграть, не буду загадывать сколько, но шанс есть. У них тоже бывают неидеальные дни. Ведь мне удавалось обыгрывать их обоих на турнирах Большого шлема", - сказал Медведев на пресс-конференции.